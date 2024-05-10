Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Іспанія зазнає тиску Росії. Греція ж дбає про інтереси своєї країни.

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Ситуація в Іспанії

Іспанія, за словами Черника, найімовірніше, має "підводні течії" росіян. Росія витрачає мільярди доларів на роботу своїх агентів по всій Європі.

"Вони (росіяни – 24 Канал) вміють працювати. Людей потрібно використовувати чи банально підкупляти", – зауважив військовий експерт.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня Іспанія вже поставила Україні нову партію боєприпасів для важкої артилерії. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країнам Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати український народ перед обличчям виклику у вигляді агресії Росії.

Ситуація в Греції

Ситуація в Греції ж трішки інша. Греки досі перебувають у конфлікті з Туреччиною за Кіпр. На думку Черника, цей конфлікт заморозився завдяки британцям, які розташували там великий контингент у 8 тисяч людей. Однак це не означає, що він не набере обертів.

Ні та, ні та сторона не відмовиться від цього ласого шматочка. Тут є також фінансовий та економічний моменти, адже там є величезні шельфи газу. Він ніколи не зійде, як паливо з побуту та економіки,

– підкреслив військовий експерт.

Також він додав, що в Греції зараз є партія "Демократичні ліві". Саме там можуть працювати російські спецслужби.

Потрібно шукати

Які б ситуації не були, пошук зенітно-ракетних комплексів потрібно вести. Навіть кілька десятків ракет, які може передати Іспанія до вже чинних установок будуть корисними.

Упевнений. що рано чи пізно все буде нарощуватись в правильному напрямку. Буде збільшуватись кількість батарей систем Patriot. Однак, на жаль, зараз це не йде таким швидким темпом, як би нам хотілось,

– зазначив Черник.

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