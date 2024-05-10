Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Іспанія зазнає тиску Росії. Греція ж дбає про інтереси своєї країни.
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Ситуація в Іспанії
Іспанія, за словами Черника, найімовірніше, має "підводні течії" росіян. Росія витрачає мільярди доларів на роботу своїх агентів по всій Європі.
"Вони (росіяни – 24 Канал) вміють працювати. Людей потрібно використовувати чи банально підкупляти", – зауважив військовий експерт.
Ситуація в Греції
Ситуація в Греції ж трішки інша. Греки досі перебувають у конфлікті з Туреччиною за Кіпр. На думку Черника, цей конфлікт заморозився завдяки британцям, які розташували там великий контингент у 8 тисяч людей. Однак це не означає, що він не набере обертів.
Ні та, ні та сторона не відмовиться від цього ласого шматочка. Тут є також фінансовий та економічний моменти, адже там є величезні шельфи газу. Він ніколи не зійде, як паливо з побуту та економіки,
– підкреслив військовий експерт.
Також він додав, що в Греції зараз є партія "Демократичні ліві". Саме там можуть працювати російські спецслужби.
Потрібно шукати
Які б ситуації не були, пошук зенітно-ракетних комплексів потрібно вести. Навіть кілька десятків ракет, які може передати Іспанія до вже чинних установок будуть корисними.
Упевнений. що рано чи пізно все буде нарощуватись в правильному напрямку. Буде збільшуватись кількість батарей систем Patriot. Однак, на жаль, зараз це не йде таким швидким темпом, як би нам хотілось,
– зазначив Черник.
Patriot Україні: останні новини
- США готують нові пакети військової допомоги Україні. На питання чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на тлі останньої ракетної атаки російських окупантів, Представник Держдепу підкреслив, що додаткових оголошень щодо цього він не має.
- У Румунії заявили про готовність до діалогу щодо постачання ракетної системи Patriot в Україну. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні ці системи.
- Вже у травні українські військові розпочнуть навчання на Patriot на німецькій авіабазі на Сході країни, які триватимуть шість тижнів. Після цього країна передасть нам комплекс.