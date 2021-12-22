Компромисс Путина – захватить Украину, – Яковенко о том, почему США не говорят с Китаем

Президент России Владимир Путин сознательно заводит любые переговоры в тупик. Однако США все равно хотят с ним разговаривать.

Российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала сказал, что переговоры с Путиным не дадут никаких результатов. Он отметил, что у Белого дома есть основания, чтобы пытаться вести диалог с Кремлем.

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"Это связано с тем, что Белый дом не хочет воевать на 2 фронта – против Китая и России. Они справедливо думают, что экономика и политический потенциал Китая намного выше, чем у России", – сказал Яковенко.

США думают, что Китай является главной угрозой, поэтому хотят избавить себя от российского фронта, не понимая, что таким образом увеличивают этот риск.

– добавил он.

Компромиссов нет

Журналист отметил, что у Байдена есть ряд советников, склоняющих его к переговорам с Россией. Однако из этого ничего не выйдет, потому что у Путина и Джо Байдена, у Путина и Владимира Зеленского точки компромисса нет.

Для Путина компромисс – это полный захват Украины. Понятно, что ни Зеленский, ни коллективный Байден (лично Байдену может и все равно, но ему не разрешат сдать Украину), ни в США, ни 30 стран НАТО не отдадут Украину Путину. Iгор Яковенко Журналіст

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