Общая мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку с 1 июня

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Вручить повестки могут мужчинам от 18 до 60 лет.

Есть список категорий лиц, которым будут вручать повестки с 1 июня. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Кто получит повестки с 1 июня

Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. Так, с 1 июня мобилизовать могут такие категории мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Отметим, что мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

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30 мая Верховная Рада поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете с 27 до 25 лет. Это означает, что могут мобилизовать мужчин с 25 лет, которые не проходили срочную службу и военную кафедру.

Кстати, в соответствующем законопроекте предлагали мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Поэтому всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.