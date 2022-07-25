Часть стран НАТО невыгодно падение преступного режима россии, – эксперт

Украине нужно Западное оружие, хотя она и может производить свое качественное и мощное. Однако необходимо много времени на производство, когда защищаться и выбивать врага с нашей территории нужно уже.

Ракеты "Нептун" нуждаются в том, чтобы их начали активно производить. Уже даже изучались возможности, чтобы конечный сборник был где-то не в Украине, а потом их привозили. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра исследований армии Валентин Бадрак.

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По его словам, мы получили береговой ракетный комплекс из Дании, снятый там с вооружения еще в 2003 году. Этот комплекс является мощным, но уже устаревшим оружием, которое производилось в 70-х годах прошлого столетия. Имеет дальность в 120 – 130 километров, то есть добраться до базы флота не может. Однако "Нептун" был бы способен.

Я убежден в том, что они ("Нептуны" – 24 канал) уже производятся. И убежден в том, что однажды мы узнаем о мощном ударе: "на полное расстояние ракеты "Нептун" была поражена очередная цель". Такая, как флагман российского черноморского флота крейсер "москва", потопивший 2 ракеты "Нептун",

– отметил Валентин Бадрак.

По его словам, Украина доказала, что обладает мощными ракетными технологиями и мощным ракетным оружием. Но сделать ее будет не так просто, учитывая, что есть производство, а также определенный процесс и цикл.

"Если мы говорим о дальнейших действиях, то я убежден в том, что Украина сейчас начала разрабатывать и свой собственный зенитно-ракетный комплекс. А также разрабатывает улучшенную ракету на базе ракеты "Нептун"", – сообщил директор Центра исследований армии.

Все, что мы можем сделать – это не "сегодня", а где-то "завтра". Именно поэтому нам нужны в воздухе системы NASAMS, на земле оперативно-тактические ракеты ATACMS для пусковых установок HIMARS. И безусловно самолеты,

– объяснил Валентин Бадрак.

Он сообщил, что палата представителей США рассмотрела вопрос самолетов и выступила за выделение 100 миллионов долларов из бюджета в следующем 2023 году. Для того чтобы украинские пилоты могли учиться управлять определенной авиацией.

Валентин Бадрак акцентировал, что Украину поддерживают и предоставляют ей оружие, но очень постепенно. Чтобы мы не могли быстро и оперативно совершить активную контрнаступательную операцию.

"Потому что значительное количество стран НАТО, в том числе Германия, Франция, Италия и еще некоторые другие, не желают изменения политического строя в России и не желают ликвидации преступного путинского режима", – рассказал Бадрак. По его словам, им достаточно, чтобы было какое-то перемирие.

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