Кому принадлежит прослушка, найденная возле офиса Зеленского

Служба безопасности Украины заявляет, что найденная полицией аппаратура для прослушивания принадлежит ей. Однако СБУ отрицает, что слушала кандидата в президенты Владимира Зеленского.

СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская,26, сообщили на официальной Facebook-странице ведомства.

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"Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", – говорится в заявлении. Кроме того, по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.

В СБУ настаивают, что все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никоим образом не связано с избирательной кампанией.

Накануне полиция Киева проверяла информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. Глава МВД Арсен Аваков написал в Twitter, что возле офиса Зеленского были установлены элементы аппаратуры прослушивания.