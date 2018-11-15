Кому выгодно уголовное производство против Яценюка: эксперт назвал известные фамилии

Реальных оснований для уголовного производства против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко нет. Это манипуляции заинтересованных лиц. Скорее всего, эта история не будет иметь продолжения.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Михаил Басараб.

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В частности, отмечает политолог, это может быть месть экс-регионала, экс-руководителя администрации Януковича – ныне нардепа от "Оппоблока" Сергея Левочкина. По словам Басараба, информация начала разгоняться близкими к Левочкину СМИ. Яценюк, замечает он, во время премьерства в 2014 году сделал серьезное наступление на газовую империю партнера Левочкина – олигарха Фирташа. По мнению эксперта, Яценюк и Петренко не имеют к жалобе прямого отношения. Но НАБУ, согласно процессуальному законодательству, вынуждено реагировать.

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Михаил Басараб отмечает: НАБУ может использовать и окружение Порошенко, как средство борьбы накануне президентских выборов.

"Перед выборами идет обострение политической борьбы. Поэтому все будущие конкуренты Порошенко будут находиться в поле особого внимания президента и подконтрольных ему структур. Недавно были сенсационные заявления, что представители окружения Порошенко – нардеп от БПП Грановский – влияет на деятельность НАБУ. Можно допустить, что Порошенко может использовать НАБУ в политических интересах", – отмечает Басараб.

Эксперт отмечает: хотя Яценюк официально не говорил о баллотировании, есть только его бигборды, ажиотаж вокруг экс-премьера подтверждает серьезные опасения Порошенко. Возможное участие Яценюка может существенно повлиять на расклады между фаворитами – пока Порошенко и Тимошенко.

Президент заинтересован, чтобы Яценюк не баллотировался. Действующий президент хочет единолично представлять все достижения и положительные свершения украинской власти с 2014 года. Тимошенко была бы заинтересована в участии Яценюка. Сколько бы он процентов не взял, это все будут голоса из электорального корзины Порошенко. А рейтинги Порошенко сегодня и так невысокие, и ему важен каждый процент. Потому что 2-5% для Порошенко – на вес золота,

– подчеркнул Михаил Басараб.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко. В Минюсте это назвали частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.



В сентябре НАБУ объявило подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну из-за незаконного обогащения. Омелян назначен по квоте "Народного фронта".