08:04
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Кому выгодно уголовное производство против Яценюка: эксперт назвал известные фамилии

      211 Читати новину українською
      НАБУ подозревает Яценюка в злоупотреблении властью
      НАБУ подозревает Яценюка в злоупотреблении властью / Фото из открытых источников

      Реальных оснований для уголовного производства против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко нет. Это манипуляции заинтересованных лиц. Скорее всего, эта история не будет иметь продолжения.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Михаил Басараб.

      Читайте также: Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера, и что ему грозит?

      В частности, отмечает политолог, это может быть месть экс-регионала, экс-руководителя администрации Януковича – ныне нардепа от "Оппоблока" Сергея Левочкина. По словам Басараба, информация начала разгоняться близкими к Левочкину СМИ. Яценюк, замечает он, во время премьерства в 2014 году сделал серьезное наступление на газовую империю партнера Левочкина – олигарха Фирташа. По мнению эксперта, Яценюк и Петренко не имеют к жалобе прямого отношения. Но НАБУ, согласно процессуальному законодательству, вынуждено реагировать.

      Читайте также: Тимошенко во втором туре президентских выборов выигрывает у всех возможных конкурентов, – социология

      Михаил Басараб отмечает: НАБУ может использовать и окружение Порошенко, как средство борьбы накануне президентских выборов.

      "Перед выборами идет обострение политической борьбы. Поэтому все будущие конкуренты Порошенко будут находиться в поле особого внимания президента и подконтрольных ему структур. Недавно были сенсационные заявления, что представители окружения Порошенко – нардеп от БПП Грановский – влияет на деятельность НАБУ. Можно допустить, что Порошенко может использовать НАБУ в политических интересах", – отмечает Басараб.

      Эксперт отмечает: хотя Яценюк официально не говорил о баллотировании, есть только его бигборды, ажиотаж вокруг экс-премьера подтверждает серьезные опасения Порошенко. Возможное участие Яценюка может существенно повлиять на расклады между фаворитами – пока Порошенко и Тимошенко.

      Президент заинтересован, чтобы Яценюк не баллотировался. Действующий президент хочет единолично представлять все достижения и положительные свершения украинской власти с 2014 года. Тимошенко была бы заинтересована в участии Яценюка. Сколько бы он процентов не взял, это все будут голоса из электорального корзины Порошенко. А рейтинги Порошенко сегодня и так невысокие, и ему важен каждый процент. Потому что 2-5% для Порошенко – на вес золота,
      – подчеркнул Михаил Басараб.

      Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко. В Минюсте это назвали частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.

      В сентябре НАБУ объявило подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну из-за незаконного обогащения. Омелян назначен по квоте "Народного фронта".

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко НАБУ Арсений Яценюк Павел Петренко Юлия Тимошенко Сергей Левочкин
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      14 ноября , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      2231
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 ноября , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 289
      Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      14 ноября , 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 160
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      14 ноября , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 693
      Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      14 ноября , 20:01 Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      Наталя Ромашова 147
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      День в истории. 21 год назад "Белое братство" в Киеве хотело совершить акт самосожжения
       10 ноября 2014 , 06:44
      Соцсети в шоке от британцев: Brexit – причуда деревенщин!
       24 июня 2016 , 11:16
      Лига Европы, квалификация: Зенит в меньшинстве совершил нереальный камбэк против Динамо Минск
       16 августа , 22:41
      Дорожные знаки Европы: отличия и сюрпризы
       17 августа , 12:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук