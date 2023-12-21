"Конан" из ГУР рассказал, как провел 14 часов в Черном море после операции на "вышках Бойко"

Боец ГУР "Конан" рассказал поразительную историю, которая может запихнуть за пояс все голливудские боевики и экшены. Он вспомнил, что после выполнения операции на "вышках Бойко" выпал из лодки и пробыл в Черном море 14 часов.

Своими ощущениями и переживаниями он поделился в интервью "Радио Свободы". 29-летний боец с позывным "Конан" заметил, что до последнего верил, что за ним вернутся.

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Был в более чем 100 километрах от берега

Как рассказал "Конан", это было примерно в 130 километрах от берега. По его словам, бойцы возвращались около 05:20 после проделанной работы. И в этот момент над ними появился русский самолет.

Боец вспоминает, что они начали отстреливаться как из пулемета "Браунинг", так и из обычного стрелкового оружия. Он отметил, что даже того же "Браунинга" было достаточно, чтобы вражеское воздушное судно не приближалось слишком близко к бойцам ГУР.

На "Конане" тогда была полная экипировка: каска, бронежилет, РПС. А спасательный жилет лежал сбоку. Боец признается, что считал, что жилет ему не пригодится. Да и одевать его поверх экипировки не хотелось, потому что не мог бы вытащить винтовку. Правда, в какой-то момент ему стало неспокойно, ведь вокруг только вода.

Я снял экипировку, которая была на мне, надел жилет и плыли. Через минут 20 пошла команда "Воздух". Мы увидели, что самолет над нами. Начинается контакт. Он по нам открыл контакт, мы – по нему,

– вспоминает "Конан".

Боец заметил, что им повезло со шкипером. Он ведь был опытным, и благодаря ему всем удалось вернуться целыми и невредимыми. Он начал маневрировать между выстрелами со стороны врага.

Впрочем, во время одного из маневров "Конан" выпал за борт. От удара с водой сработал жилет, он открылся и надулся. Как вспоминает боец, его собратья увидели, что он выпал. Они начали маневрировать. Впрочем, он попросил их уйти, чтобы не рисковать их жизнями.

Не хотел рисковать собратьями

Полная лодка людей. Из-за одного меня, я счел, что эта жертва была бы неоправданна. Все мы знали, куда мы шли, какова была задача. Какую цену нужно было бы платить за ее выполнение,

– подчеркнул он.

В то же время его собратья оставили на GPS-навигаторе маяк, чтобы потом смог его вновь найти. Вспоминает, что лодка их была пробита. Собственно, это была еще одна причина, по которой он попросил ребят отойти. Самого же "Конана" в первые минуты одолела паника.

Это просто были маты и паника. Знаете, такая вена на шее, толщиной с палец, (напряглись – 24 Канал). Это было несколько минут. Паники,

– вспоминает он.

В то же время подчеркнул, что "мы своих не бросаем". И что он верил в это. Несмотря на это, он до последнего не знал, что его ищут. "Конан" подчеркнул, что очень благодарен ребятам, отправившимся на его спасение.

Боец вспоминает, что 14 часов непрерывно плыл. И думал о своей жизни.

То есть такое движение (показывает плавание – 24 Канал) на протяжении 14 часов беспрестанно я вот так поступал. Было время подумать над тем, что я такое сделал за свою жизнь, 29 лет. И прийти к тому, что даже ничего не успел,

– вспоминает он.

На вопрос журналиста, что он хотел успеть, боец отметил, что хотел бы воспитать сына, показать ему хороший пример. И "Конан" действительно – один из тех, кого будут ставить в пример. Он продолжает мужественно бороться за Украину, одолевать врага, а 14 часов, проведенных в открытом море, он запомнит на всю свою жизнь.