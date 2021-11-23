Концентрация российских войск на границе Украины может стать выше, чем весной, – CIT

В январе – феврале 2022 года концентрация войск России около украинской границы может стать выше, чем весной 2021 года. Сейчас там столько бойцов государства-агрессора, сколько было в апреле 2021 года.

О прогнозируемом количестве российских войск возле Украины заявил исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

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Какой может быть концентрация войск России в 2022 году

По словам Михайлова, в течение последних нескольких недель ситуация на украинской границе ухудшилась, а наращивание российских войск вызывает "серьезные опасения".

Если 3 недели назад мы наблюдали только переброску 4-й гвардейской танковой дивизии к границе из новых частей, которые там появились, то теперь к ней добавляются другие силы 1-й гвардейской танковой армии,

– отметил исследователь.

Он отметил, что в оккупированном Крыму появились отдельные части 49-й, 58-й армии Южного военного округа.

Эксперт также добавил, что сейчас уровень концентрации российских сил на границе Украины сопоставим с апрелем 2021 года. Однако к концу января – началу февраля "там может собраться гораздо больше сил, чем было весной".

Михайлов считает, что особые опасения вызывает информация о прибытии на станцию в Воронеже тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и вагонов с боеприпасами.

Российская пропаганда активно рассказывает о якобы украинском наступлении на территорию Донбасса. Однако, отметил Михайлов, понятно, что танковые соединения нужны не для защиты Донецка и Луганска, а чтобы при наличии политического решения наступать на украинские территории.

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