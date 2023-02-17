После ряда аннексий концепция "двух Украин" невозможна даже со стороны России, – политолог

В российской среде активно обсуждают концепцию "двух Украин". Однако она невозможна даже со стороны России после ряда аннексий.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. А рядом с тем британский исследователь войны дал свой прогноз событиям в Украине.

Смотрите также Операция "Великое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля

О концепции "двух Украин" не может быть и речи

Вигиринский отметил, что сейчас и речи не может быть о концепции "двух Украин". Это было бы возможно, если бы Россия не присоединяла оккупированные территории как новые субъекты России. Поэтому об автономии, самостоятельности этих образований сейчас не говорится, как это было с условными так называемыми лнр и днр.

Давайте отмотаем нашу историю на 11 месяцев назад, и мы получим ситуацию, когда Россия признала, как, якобы, международных субъектов так называемые л/днр. Можно было бы говорить, что они в случае занятия всех территорий Луганской и Донецкой областей могли бы протянуть вариант, что эти области объединяются и образуется условная "малороссия",

– заметил политолог.

Он добавил, что руководить этой территорией Россия поставила бы условного Медведчука. Однако теперь это не субъект, признаваемый на международном уровне только Россией. Это субъект России, даже в понимании Кремля. Они даже увольняют сепаратистов-руководителей этих образований и ставят своих чиновников, чтобы это был субъект, как все в России.

Вигиринский о том, что после ряда аннексий концепция "двух Украин" невозможна даже со стороны России: смотрите видео

У Медведчука нет никакого веса

По словам политолога, этап, когда можно было говорить о концепции "двух Украин", уже пройден. Теперь можно говорить только о разграничении между Украиной и Россией без промежуточного звена. Медведчук же не смог бы этим управлять, он провалил те задачи, которые возлагали на него, и теперь для России он как Янукович.

"Януковича тоже выводили иногда на пресс-конференции. Хотя в их понимании Янукович хотя бы легитимный президент, как они его называют. А Медведчук кто? Легитимный представитель парламентской фракции, лишенный гражданства, один из народных депутатов", - подчеркнул Вигиринский.

Как он отметил, Медведчук не имеет никакого веса. Он не лидер ни в Украине, ни в России. Его роль очень сильно преувеличена, к тому же и с нашей, и с их стороны. Однако это такая информационная торпеда, именем которой Россия может подписывать выгодные политические статьи.

Кум Путина Медведчук: последние новости