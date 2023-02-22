"Зовут фарш на войну": концерт с Путиным в "Лужниках" не понравился зазомбированным россиянам
В "Лужниках" устроили масштабный концерт, чтобы показать поддержку российского общества касательно войны против Украины. Однако этот цирк не понравился даже россиянам.
Большинство россиян даже не понимают, что происходит. 24 Канал подробнее расскажет о реакции людей на цирк в "Лужниках".
К теме "Шабаш" Путина на "Лужниках": что диктатор сказал россиянам перед годовщиной вторжения в Украину
Реакция россиян на концерт в "Лужниках"
Некоторые россияне начали шутить в соцсетях, что благодаря масштабному концерту Владимир Путин призывает ехать на войну в Украину, а точнее – собирает "фарш" на фронт.
Кроме этого, россиян разозлило то, что пока Путин со своим кодлом выступает в "Лужниках", то минобороны России ничего не делает и оставило без ничего наемников ЧВК "Вагнера".
- "Не пойму в честь чего празднуем что-то?"
- "Уже не знают, как призвать фарш на войну"
- "Мариуполь бомбят новыми ракетами повышенной дальности, а у них концерты и праздники"
- "Нагнали бездарей"
- "Почему СМИ не освещают отсутствие снарядов у "вагнеровцев", что происходит?"
- "Мр*зи, столько людей положили, сидят вы**бываются человеческими жизнями. За скот людей держат"
Россияне отреагировали на "шабаш" в "Лужниках" / Скриншоты
Путин в "Лужниках": о чем говорил диктатор
- Владимир Путин бормотал о семье, "родине" и ее "защитниках" и цинично зацитировал молитву. Между тем массовка в зале откровенно скучала, а массовка на сцене стояла с унылыми выражениями в предвкушении "пакетизации".
- Также Путин заявил, что оккупанты якобы проявляют "мужество" и "героизм".
- После этого Путин завизжал "ура" и поздравил всех россиян с "днем защитника отечества". То есть – с днем "пакетизации".