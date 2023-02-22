Путин косплеит Брежнева: какой цели хотел достичь концертом на "Лужниках"

России нечего показать, поэтому Кремль использует достояние Советского Союза. Руководство России живет в своем закрытом мире и продемонстрировало это концертом на "Лужниках".

Об этом для 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Кремль не понимает существования смены поколений.

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"Неважно, какого возраста политтехнологов нанимает Россия. Кремлевские элиты верят, что все хорошо и круто. И это война прошлого с будущим. Я всех призвал сравнить вчерашнюю историю, где был Совет Федерации и выступал Путин, с визитом Байдена в Польшу. За время Леонида Брежнева в России было почти как сейчас. Путин косплеит Брежнева, которого помнит с детства", – считает Шейтельман.

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Концерт на "Лужниках"

По словам политтехнолога, когда год назад россияне уходили со стадиона, то они выбрасывали российские флаги. В этом году Шейтельман такого не увидел. Он предположил, что, видимо, Кремль позаботился, чтобы флаги забрали.

На стадионе все были с флагами или в шарфиках с символикой. Однако когда толпа уходила со стадиона, то триколоров не было ни у кого. То есть здесь есть какое-то заблуждение, – отметил эксперт.

Успокаивал россиян

Шейтельман считает, что выступление Путина 21 февраля было для его электората. Для тех, кто его поддерживает. Политтехнолог считает, что это сработало, поскольку Путин хотел успокоить россиян.

"Люди из разных городов увидели, что есть вождь и он никого не покинул. На выступлении не было военных лозунгов. Война пошла на второй план. К тому же войну подавали как неизбежное явление, но фоновое, которое будет продолжаться всегда", – вспомнил Шейтельман.

В частности, во время выступления говорилось об отпуске для военных раз в каждые полгода. Эксперт отметил, что таких "полгода" будет много. Кроме того, заявили, что Россия разработает новые протезы, создаст фонд поддержки военных.

"То есть все это теперь будет всегда. Путин не говорил, что победит в войне или война продлится еще год. Не было такого", – подчеркнул Шейтельман.

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Вероятно, был двойник

По мнению политтехнолога, концерт на "Лужниках" преследовал совсем другую цель. Событие было о войне, там постоянно выступали военные, пытавшиеся поощрить молодежь к войне.

"Попытайтесь проанализировать одну простую вещь в выступлении Путина. Многие сравнивают портреты российского президента, которые сделали вчера и сегодня. Легко увидеть, что это разные люди. И на сегодняшнем выступлении Путин картавил. Это не случайность", – добавил Шейтельман.