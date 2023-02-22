Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що Кремль не розуміє існування зміни поколінь.

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"Неважливо, якого віку політтехнологів наймає Росія. Кремлівські еліти вірять, що все добре й круто. І це війна минулого з майбутнім. Я всіх закликав порівняти вчорашню історію, де була Рада Федерації й виступав Путін, з візитом Байдена до Польщі. За час Лєоніда Брєжнєва в Росії було майже як зараз. Путін косплеїть Брєжнєва, якого пам'ятає з дитинства", – вважає Шейтельман.

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Концерт на "Лужниках"

За словами політтехнолога, коли рік тому росіяни йшли зі стадіону, то вони викидали російські прапори. Цьогоріч Шейтельман такого не побачив. Він припустив, що, мабуть, Кремль попіклувався, щоб прапори позабирали.

На стадіоні всі були зі стягами чи в шаликах з символікою. Проте коли натовп йшов зі стадіону, то триколорів не було ні в кого. Тобто тут є якийсь оман, – зазначив експерт.

Заспокоював росіян

Шейтельман вважає, що виступ Путіна 21 лютого був для його електорату. Для тих, хто його підтримує. Політтехнолог вважає, що це спрацювало, оскільки Путін хотів заспокоїти росіян.

"Люди з різних міст побачили, що є вождь і він нікого не покинув. На виступі не було воєнних лозунгів. Війна пішла на другий план. До того ж війну подавали як неминуче явище, але фонове, яке триватиме завжди", – пригадав Шейтельман.

Зокрема, під час виступу мовилось про відпустку для військових раз на кожні пів року. Експерт зазначив, що таких "пів року" буде багато. Крім цього заявили, що Росія розробить нові протези, створить фонд підтримки військових.

"Тобто все це тепер буде завжди. Путін не казав, що переможе у війні чи війна триватиме ще рік. Не було такого", – наголосив Шейтельман.

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Ймовірно, був двійник

На думку політтехнолога, концерт на "Лужниках" мав зовсім іншу мету. Подія була про війну, там постійно виступали військові, які намагалися заохотити молодь до війни.

"Спробуйте проаналізувати одну просту річ у виступі Путіна. Багато хто порівнює портрети російського президента, які зробили вчора та сьогодні. Легко побачити, що це різні люди. І на сьогоднішньому виступі Путін гаркавив. Це не випадковість", – додав Шейтельман.