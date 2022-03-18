Конец эпохи YouTube: стали известны ориентировочные даты блокировки видеохостинга в России
Источник:Українська правда
Российские власти продолжают блокировать СМИ и другие альтернативные источники информации. На этот раз под ударом оказался видеохостинг YouTube.
Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием немедленно прекратить распространение угроз в адрес граждан России на YouTube. Россия также обвинила видеохостинг в терроризме.
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Блокировка YouTube в России
Поэтому существует вероятность, что в России уже на этой неделе заблокируют YouTube. Сообщают, что это решение планировали принять еще на прошлой неделе, однако тогда Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram.
Поэтому с блокировкой YouTube решили подождать. Есть вероятность, что россияне потеряют доступ к видеохостингу уже в эту пятницу, 18 марта.
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