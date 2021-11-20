Конец расследования Майдана: когда накажут главного палача

Виктор Янукович устроил на Майдане кровавое "сафари", расстреливая протестующих. За ним стоял Владимир Путин. Расследование наиболее трагического дела лет независимости Украины закончилось. Далее читайте на украинском.

Офіс генпрокурора завершив розслідування материнської справи Майдану. Там фігурує злочинна група експрезидента Януковича.

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Янукович залучив банду для придушення Майдану

Фігуранти справи – верхівки організаторів найтрагічніших подій Революції Гідності: силового розгону, штурму і, зрештою, розстрілів 18 – 20 лютого 2014 року. Загалом у справі астрономічна кількість епізодів – 1019.

Убили понад 67 учасників акції та 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів.

У злочинну організацію, яка здійснила криваве придушення Майдану, Янукович як тодішній президент залучив 9 чиновників для збереження влади.

Загалом було 10 членів банди. Головою угрупування був четвертий президент України Віктор Янукович.

Захарченко був ключовим у клані

Також участь брав і міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Людина, яка зробила карколомну кар'єру за часів Януковича. Він за трохи більше ніж рік стрибнув із крісла заступника податкової на Полтавщині до голови всеукраїнської податкової. Потім очолив всесильне відомство МВС.

Саме Захарченко був ключовою особою в клані Януковича.

Крім Януковича і Захарченка, в справі проходять заступник голови МВС Віктор Ратушняк та заступник голови СБУ Володимир Тоцький. Також є:

начальник міліції громадської безпеки у Києві Петро Федчук;

командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;

начальник УМВС на Київщині Валерій Мазан;

командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк;

міністр оборони України Павло Лебедєв;

голова СБУ Олександр Якименко.



Фігуранти справи, які мають причетність до Майдану / Колаж 24 каналу

Участь Росії в Майдані – безпосередня

Більшість злочинців утекли до Росії. Саме Росія стояла за кривавою розв'язанням подій на Майдані.

Моя версія – вони спеціально спонукали Януковича до найбільш резонансних та вбивчих злочинів, щоб зробити його своєю московською маріонеткою на чолі України.

Так само як вони зараз це роблять з Олександром Лукашенком, від поведінки якого головним вигодоотримувачкою є саме Росія.

Потім, якби Янукович утік із Києва до Харкова, то саме з цього міста він мав очолити шматок України. Харків мав би відколотися від основної території нашої держави.

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Саме Янукович мав очолити маріонетковий уряд, який би став Новоросією у її наймасштабнішому вигляді. Цим я б пояснив постійні контакти президента-утікача та його оточення з московськими кураторами.

Він сам постійно телефонував Путіну, міністру Захарченко, а також міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву. Голова ж СБУ Олександр Якименко – керівнику ФСБ Олександру Бортникову.

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Також для придушення Майдану використовували допомогу Москви, яку надали у вигляді спеціальних засобів. Саме військовими гвинтокрилами Росії Янукович вилетів з України. Разом із членами своєї сім'ї.

У чому саме звинувачення

Підозрюваним у складі злочинної групи інкриміновано організацію безлічі злочинів із 18 до 20 лютого 2014 року. Їм обвинувачують:

перевищення працівниками правоохоронних органів влади службових повноважень;

організація умисних убивств та вчинення закінчених замахів на вбивства;

незаконне перешкоджання проведення мітингів і демонстрацій;

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Декому ще інкриміновано дезертирство. Загалом майже 20 статей Кримінального кодексу. Більшість злочинців переховуються закордоном.

Интересно У этого всего другая квалификация, – правозащитница о проблеме дела Януковича и его окружения

Україна направила понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу, а також 10 запитів про екстрадицію Януковича та його оточення. Росія відмовила за всіма.

За деякими епізодам вже є вироки. Зокрема, одному з організаторів "тітушок", який не встиг вилетіти з України.

З початку 2021 року є 5 обвинувальних вироків. Засудили 6 осіб. У 2021 році вперше за весь час засуджено до тюрми правоохоронців, які вчиняли злочини проти учасників Майдану.

Розслідування тривало за спеціальною заочною процедурою. Через те, що банда Януковича переховується від слідства та суду з 2014 року.

Усім підозрюваним повідомили про завершення розслідування. Вони можуть ознайомитись із матеріалами, після чого обвинувальний акт скерують до суду.

Розгляд триватиме за процедурою in absentia – за відсутності обвинуваченого.

Українці задовольняться, коли покарають саме Януковича

Протягом 2020 року прокурори у справах Майдану отримали 14 дозволів суду на спецдосудове розслідування. За 10 місяців 2021 року – ще щодо 37 підозрюваних.

Цьому сприяли й зміни до Кримінального процесуального кодексу. Розблокували спеціальну процедуру "заочне кримінальне провадження", яку протягом 5 років правління Петра Порошенка так і не зрушили з мертвої точки.

Зрозуміло, що суспільство ніколи не буде задоволеним, поки не покарають самого Януковича за вбивства на Майдані. Суд щодо цього епізоду попереду.

Українці не знають, чи потрапить коли-небудь Янукович у руки українського правосуддя. Проте в Україні мають пройти свою частину дороги до кінця й отримати вирок, який може бути реалізований у будь-який момент подальшої історії.