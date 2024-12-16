Конец войны, возможно, приближается: в NYT озвучили сценарии гарантий безопасности Украине

Война, развязанная Россией против Украины, вероятно, приближается к завершающей стадии. Возможность достижения мирного соглашения выглядит более реальной, чем когда-либо.

Такое мнение высказал Раджан Менон, политолог и старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему война доходит до завершающей стадии

Политолог Раджан Менон предполагает, что соглашение неизбежно, и уже сейчас следует готовиться к послевоенному этапу, поскольку Россия останется соседом Украины, что не исключает новых угроз. Есть ряд сценариев обезопасить Украину.

Менон отмечает, что перспектива вступления Украины в НАТО является сомнительной. Альтернативой может стать создание коалиции государств-гарантов безопасности Украины. В то же время роль США под вопросом, поскольку избранный президент Дональд Трамп может ограничить американскую поддержку, сосредоточившись на сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европа может быть вынуждена взять на себя основное бремя по обеспечению обороны Украины, возможно даже разместить здесь свои войска.

Еще одним возможным вариантом Менон считает "вооруженный нейтралитет". При таком сценарии Россия обязуется не нападать, а Украина отказывается от вступления в НАТО и размещения иностранных баз. Однако этот вариант делает Украину более уязвимой.

Украина не может полагаться на российское обещание ненападения и должна максимально усилить свою безопасность, если результатом станет вооруженный нейтралитет,

– отмечает Раджан Менон.

Украина должна избегать ограничений на количество своих вооруженных сил и усиливать оборонительные возможности. Менон подчеркивает, что украинская армия уже доказала свою боеспособность, и ее усиление заставит Россию считаться с новыми реалиями. Европа может обучать украинских бойцов и инвестировать в оборонную промышленность.

Аналитик отметил, что окончание войны сейчас выглядит возможным, но главное – обеспечить настоящий мир, а не временное перемирие, после которого Россия снова может начать агрессию.

Напомним, New York Times писали, что Украина и Россия сталкиваются с нехваткой военных ресурсов. Они прогнозировали, какие возможности и риски есть для Украины в 2025 году.