Конечный упадок империи начался, – военный эксперт о сроках распада России

Общеизвестно, что любая империя рано или поздно распадается. Этот процесс уже запущен и в России.

И главное не допустить, чтобы Россия получила инструмент для восстановления. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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На мой взгляд, конечный упадок империи начался. Это последняя историческая рефлексия,

– сказал Петр.

Как России вернуть статус имперского государства

Чтобы восстановить имперский статус, нужно достичь того, за что идет эта война. Цель – вернуть Украину в геополитическое лоно России. "Если это произойдет – империя получит новое дыхание".

По словам Черника, восхождение Московской империи действительно началось с поглощения Украины по печально известному пакту "Переяславская рада". Он напомнил, что в Советском Союзе технологическую империю строили украинцы. Стоит вспомнить хотя бы Королева и Глушко – известных ракетостроителей. Более того, всю нефтегазовую промышленность подняли выпускники украинского Ивано-Франковска. Кроме того, первый алфавит написал Феофан Прокопович.

Вернут Украину – империя восстановится. Не вернут – им конец. Именно поэтому и решились на "военную спецоперацию", ведь все остальные инструментарии – идеологические, финансовые, экономические, информационные – закончились. Они пришли к выводу, что другим способом остановить естественное движение Украины в лоно европейской цивилизации, а наше место там, они не могут,

– объяснил военный эксперт.

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Нельзя позволить, чтобы другие поступали так же

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что безнаказанность соседа может иметь серьезные последствия для всей планеты. По его мнению, если Россия будет безнаказанно захватывать украинские территории и убивать украинцев, это станет примером для других государств. "Вероятно, в мире еще есть такие лидеры. И если это сработает, это может сработать и на другом конце света, на любом континенте. Этого нельзя никому позволять", – предупредил главнокомандующий.

Поэтому весь мир должен активно противодействовать агрессору, как украинцы делают это в течение 4 месяцев. Он убежден, что ни в коем случае нельзя уставать от войны в Украине. Это борьба за европейские ценности и право жить в демократическом мире. Граждане страны-агрессора не могут себе этого позволить.

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