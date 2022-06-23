І головне не допустити, щоб Росія отримала інструмент для відновлення. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

Цікаво Відвертих воєнних висловів мало, – глава розвідки про настрої, які панують серед "еліт" Росії

На мій погляд, кінцевий занепад імперії почався. Це остання історична рефлексія,

– сказав Петро.

Як Росії повернути статус імперської держави

Для відновлення імперського статусу потрібно досягти того, за що йде ця війна. Мета – повернути Україну у геополітичне лоно Росії. "Якщо це станеться – імперія отримає нове дихання", – наголосив Петро.

За словами Черника, сходження Московської імперії насправді почалося з поглинання України за сумнозвісним пактом "Переяславська рада". Він нагадав, що у Радянському Союзі технологічну імперію будували українці. Варто згадати бодай Корольова та Глушко – відомих ракетобудівників. Ба більше, усю нафтогазову промисловість підняли випускники українського Івано-Франківська. Крім того, першу абетку написав Феофан Прокопович.

Повернуть Україну – імперія відновиться. Не повернуть – їм кінець. Саме тому і відважилися на "воєнну спецоперацію", адже усі інші інструментарії – ідеологічні, фінансові, економічні, інформаційні – закінчилися. Вони дійшли висновку, що в інший спосіб зупинити природний рух України в лоно європейської цивілізації, а наше місце там, вони не можуть,

– пояснив військовий експерт.

Важливо "Понти" пітерського двору, – Піонтковський відповів на погрози Путіна знищити Литву

Не можна дозволити, щоб інші чинили так само

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що безкарність сусіда може мати серйозні наслідки для всієї планети. На його думку, якщо Росія безкарно захоплюватиме українські території та вбиватиме українців, це стане прикладом для інших держав. "Ймовірно, у світі ще є такі лідери. І якщо це тут спрацює, це може спрацювати і в іншому кінці світу, на будь-якому континенті. Цього не можна нікому дозволяти", – попередив головнокомандувач.

Саме тому весь світ має активно протидіяти агресору, як українці роблять це впродовж 4 місяців. Він переконаний, що в жодному разі не можна втомлюватися від війни в Україні. Це боротьба за європейські цінності та право жити у демократичному світі. Громадяни країни-агресорки не можуть собі цього дозволити.

Теж цікаво – як у світі ставляться до Путіна та Росії: дивіться відео