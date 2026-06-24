На фоне напряженности между Украиной и Польшей: какая атмосфера царит в Гданьске накануне конференции

25 июня в Гданьске начнётся конференция, посвящённая вопросам восстановления Украины, которая соберёт около 5 тысяч участников: инвесторов, представителей общественности, политиков и правительственных чиновников из разных стран. В этом году мероприятие проходит в непростой момент для украинско-польских отношений после скандала с орденом Белого Орла и взаимных дипломатических жестов.

Ведущая 24 Канала София Трощук из Гданьска рассказала, какая атмосфера царит в городе накануне конференции. По её словам, несмотря на политическую напряжённость, среди участников чувствуется понимание того, что поддержка Украины в сфере инвестиций, бизнеса, обороны и восстановления остаётся крайне важной.

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В Гданьске уже стартовали первые мероприятия

Основная часть конференции начнется 25 июня, но накануне в Гданьске уже проходят сайд-ивенты, посвященные инвестициям, бизнесу и общинам. Украину будет представлять правительственная делегация, в программе, в частности, заявлен вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. С польской стороны ожидается премьер-министр Дональд Туск, а канцлер Германии Фридрих Мерц уже подтвердил свое участие.

В целом атмосфера сейчас спокойная. Здесь присутствует большое количество иностранных представителей,

– рассказала Трощук.

Одним из первых событий стал День устойчивости Львова. Там подписали несколько важных для города соглашений: с правительством Литвы — о развитии детской больницы и образовательных инициатив Unbroken, о создании центра международного сотрудничества GermanDES, а также со шведским государственным финансовым учреждением развития Swedfund.

Несмотря на дипломатические разногласия между Польшей и Украиной, среди участников есть понимание того, насколько важной остается западная поддержка для Украины – в инвестициях, бизнесе, обороне и не только,

– отметила ведущая 24 Канала.

На открытии Дня устойчивости Львова присутствовал и мэр Гданьска. По словам Трощук, он говорил об украинской силе и стойкости и поздравил украинцев в городе.

Поддержка Украины не воспринимается как "подачка"

На мероприятиях в Гданьске много говорят не только о восстановлении, но и о том, почему международное участие в нем должно продолжаться. В частности, дипломат с 30-летним опытом работы в Государственном департаменте США Эрин Макки, которая сейчас возглавляет фонд "Nova Ukraine", подчеркнула, что Украина защищает не только себя.

2026 год, к сожалению, станет уже пятым годом полномасштабного вторжения. Он демонстрирует, что международная поддержка должна продолжаться. Но Украина не зависит от этой международной поддержки. Нас там не было в феврале 2022 года — именно Украина защитила Киев, именно Украина сделала так, что Путин не добился успеха. Когда мы говорим о восстановлении, реконструкции и, конечно, поддержке Украины в продолжении борьбы, частный сектор, международные партнеры, доноры, неправительственные организации и страны должны активизироваться и продолжать это партнерство. Украина сегодня борется за то, во что мы все верим, — за свободный мир. Это не подачка Украине, а протянутая рука помощи, чтобы убедиться: то, за что они борются, — это и наше будущее,

– сказала Макки.

София Трощук также рассказала о забеге в поддержку Unbroken, который состоялся утром перед конференцией. К нему присоединились представители Львовского городского совета, литовские друзья Украины и 11-летний Михайлик – первый детский пациент Unbroken, которому после ампутации помогали в рамках этого проекта.

По словам ведущей 24 Канала, такие мероприятия позволяют еще раз рассказать международному сообществу об украинских инициативах, рожденных войной. Речь идет о помощи военным, гражданским лицам и детям, нуждающимся в лечении, реабилитации и долгосрочной поддержке.

Дай Бог, чтобы такого опыта у наших врачей было меньше, но хорошо, что он есть и позволяет помогать тем, кто пострадал, в частности от войны,

– отметила Трощук.

Она добавила, что польский политический фон действительно влияет на восприятие Украины: часть правых сил строит свои кампании на скептицизме в отношении поддержки Киева и пророссийских нарративах. Однако в самом Гданьске, по её впечатлениям, это не мешает рабочей атмосфере и вниманию к украинским проектам в преддверии конференции.

Политический фон не исчезает, но в Гданьске его не ощущается

Перед конференцией польские СМИ публиковали опросы об изменении отношения поляков к украинцам. По словам Трощук, определенное снижение поддержки действительно наблюдается, и на это влияют не только общественные настроения, но и политические кампании внутри Польши. Часть правых сил использует украинскую тему в своей риторике и продвигает тезисы о том, что поддержку Киева якобы стоит ограничивать.

Когда читаешь такие новости и смотришь на некоторые действия польского руководства, эта истерия начинает влиять и на тебя,

– поделилась ведущая 24 Канала.

В то же время её впечатления от Гданьска отличаются от того, что может складываться исключительно из политических заявлений и медийного шума. Она находится в городе уже второй день и отмечает, что поляки по-прежнему открыты к украинцам.

Поляки, как всегда, приветливы на разных уровнях – будь то бытовом, социальном или даже официальном,

– рассказала Трощук.

Основная часть конференции начнется утром 25 июня, а предшествующие события уже показывают, что, несмотря на политическую напряженность, тема восстановления Украины остается в центре внимания международных партнеров.

Гданьск готовится к конференции по восстановлению Украины, какую атмосферу увидела ведущая 24 канала: смотрите видео