Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Как россияне пытаются защитить Москву и Крымский мост?

В российских документах говорится, что руководство признает существенное влияние таких атак и вынуждено корректировать систему обороны. Также зафиксированы меры, которые принимает Кремль в ответ на новые вызовы безопасности. Одним из ключевых решений стала переброска дополнительных систем противовоздушной обороны из различных регионов России в Москву и район Крымского моста.

Зеленский отмечает, что именно столица России и Крымский мост определены приоритетными защитными объектами. Для усиления их обороны российские власти вынуждены снимать часть средств ПВО по другим направлениям как на собственной территории, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Фактически, именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы,

– подчеркнул президент.