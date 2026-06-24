Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Як росіяни намагаються захищати Москву та Кримський міст?

У російських документах йдеться, що керівництво визнає суттєвий вплив таких атак та змушене коригувати систему оборони. Також зафіксовано заходи, які вживає Кремль у відповідь на нові виклики безпеці. Одним із ключових рішень стало перекидання додаткових систем протиповітряної оборони з різних регіонів Росії до Москви та району Кримського мосту.

Зеленський зазначає, що саме столиця Росії та Кримський міст визначені пріоритетними об'єктами для захисту. Для посилення їхньої оборони російська влада змушена знімати частину засобів ППО з інших напрямків як на власній території, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки,

– наголосив президент.