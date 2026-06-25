Украинскую делегацию на мероприятии под названием Ukraine Recovery Conference возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала, что польский премьер Дональд Туск тепло поприветствовал представителей Украины и, в частности, призвал Свириденко чувствовать себя в Польше как дома.

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Об итогах первого дня конференции в Гданьске

Премьер-министр Польши подчеркнул, что восстановление охватывает не только здания, электростанции, объекты инфраструктуры, но и то, что находится внутри людей. Туск отметил, что Украина справедливо стремится стать частью объединенной Европы, а условием этого является понимание собственной истории и подлинная способность к примирению.

Мои соотечественники в Польше, ваши в Украине, наши друзья в Европе – мы можем строить отношения только на правде, взаимном уважении, понимании истории. Эта солидарность, зародившаяся в Гданьске, может стать нашей реальностью, если мы откроем свои сердца и умы прошлому, но в первую очередь — будущему,

– заявил Туск.

Конференция отличается благоприятной атмосферой, где ощущается инвестиционный климат. Мероприятие собрало большое количество политиков, бизнесменов и активистов. В Гданьске открыта выставка, на которой представлены различные компании, желающие привлечь инвестиции. Их цель — рассказать о своей деятельности, в частности в сфере оборонных технологий.

Ключевые детали с конференции: смотрите в видео

Украинская премьер Свириденко раскрыла детали, как будет выглядеть конференция в инвестиционном плане. Она заявила о том, что в ходе мероприятия будет подписано 160 сделок на сумму более 10 миллиардов евро.

В Гданьске на бизнес-ярмарке представлено 80 компаний из Украины и более 2 тысяч представителей бизнеса мира. Она также объявила о старте нового формата энергетической платформы, которая станет постоянным инструментом для мобилизации международной поддержки энергетики нашего государства.

К сожалению, мы все еще платим большую цену за свободу, европейские ценности. Россия слабее, но более агрессивна против всей Европы. В Украине есть национальная традиция – толока, когда люди вместе подходят к реконструкции и восстановлению. Мы делаем миллионы шагов, мы уже совершили миллионы действий. Мы реализуем проекты, помогающие нам выжить, чтобы развиваться. Мы ожидаем подписания соглашений для большего взаимодействия в различных измерениях для евроинтеграции, человеческого капитала, бизнеса, местного и регионального развития,

– озвучила Свириденко.

Она отметила, что впервые в этом году в Гданьске проводится встреча, которая сосредоточена на обороне и вызовах, стоящих перед европейским континентом и которые являются экзистенциальными.

Украину ждут в европейской семье

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая открывала Ukraine Recovery Conference, говорила о теме переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также заявила, что мужество ВСУ сменило динамику на поле боя. По ее словам, оборонная способность Украины при поддержке Европы демонстрирует, что способна превзойти российскую в инновациях. Она подчеркнула, что Украина сейчас производит дроны в масштабах превышающих мощности России.

Решительность украинского народа показала миру, что его европейское намерение не может быть сломлено. Теперь наша задача превратить этот выбор в реальность. В этом месяце мы открыли первый кластер переговоров с Украиной. Это был исторический момент – признание поражающего прогресса. Это сильный сигнал того, что будущее Украины относится к нашей европейской семье,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Первый кластер сосредоточен на основах ЕС: верховенство права, сильный демократический институт, эффективное государственное управление. Это, по ее словам, обеспечивает четкую дорожную карту для будущих реформ в Украине.

Она подчеркнула, что если наше государство продолжит реформироваться с решимостью, которую демонстрировало в последние годы, то его место в европейской семье станет реальностью. Урсула фон дер Ляен заявила, что европейское будущее Украины формируется уже сегодня, и если кто-то инвестирует сейчас в Украину – это означает инвестиции в Европу.