Ведущая София Трощук рассказала "24 Каналу", что в этом году конференция соберет около 5 тысяч участников из разных стран мира. По её словам, в Гданьск приехали политики, дипломаты, правительственные чиновники и представители общественности, которые могут помочь Украине в вопросах экономики, энергетики, обороны и восстановления.

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О чем будут говорить на конференции в Гданьске

София Трощук подчеркнула, что форум не стоит воспринимать исключительно как площадку для украинско-польского диалога. Она пояснила, что конференция проводится ежегодно с 2022 года в разных городах и объединяет представителей многих государств.

Украину на мероприятии будет представлять правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Трощук также отметила, что в Гданьске ощущается поддержка Украины со стороны международного сообщества.

Что касается атмосферы, то в Гданьске она очень вдохновляющая. Здесь действительно встречаются дипломаты, активисты, политики из разных стран мира,

– сказала ведущая "24 Канала".

Журналистка отметила, что на конференции будут представлены украинские общины, которые смогут напрямую рассказать о своих потребностях и привлечь партнеров для будущих проектов.

По словам Трощук, атмосфера в Гданьске позитивная и дружественная по отношению к Украине. Она отметила, что участники мероприятия активно обсуждают возможности сотрудничества и поддержки нашего государства.

О поддержке Украины говорил и представитель Литвы Артур Сажановский, возглавляющий одну из государственных программ помощи Украине. Он подчеркнул, что успех Украины напрямую связан с безопасностью его страны.

Ведущая 24 Канала о конференциях по Украине в Гданьске: видео

Кроме того, участники мероприятия подчеркивают, что полноценное восстановление Украины невозможно без возвращения украинских детей, гражданских лиц и военнопленных. В ходе одной из дискуссий спикеры призвали международное сообщество не забывать о людях, которые остаются на оккупированных территориях.

Ведущая "24 Канала" добавила, что в течение двух дней конференции ожидаются важные встречи и политические переговоры. В частности, возможна встреча премьера Польши Дональда Туска и премьер-министра Украины Юлии Свириденко. В то же время президента Польши Кароля Навроцкого среди участников форума не ожидают.

Важно! Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, что вызвало политические дискуссии в Польше. Организаторы объясняют, что мероприятие имеет правительственный формат и предусматривает участие, прежде всего, премьер-министров и правительственных делегаций, а не президентов.

По словам журналистки, несмотря на все дискуссии вокруг польско-украинских отношений, сейчас главным остается восстановление Украины, международная поддержка и поиск решений для будущего страны.