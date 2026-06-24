Ведуча Софія Трощук розповіла 24 Каналу, що цьогорічна конференція збере близько 5 тисяч учасників з різних країн світу. За її словами, до Гданська приїхали політики, дипломати, урядовці та представники громад, які можуть допомогти Україні в питаннях економіки, енергетики, оборони та відновлення.

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Про що говоритимуть на конференції в Гданську

Софія Трощук наголосила, що форум не варто сприймати виключно як майданчик для українсько-польського діалогу. Вона пояснила, що конференція проводиться щороку з 2022 року в різних містах і об'єднує представників багатьох держав.

Україну на заході представлятиме урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Трощук також зазначила, що в Гданську відчувається підтримка України з боку міжнародної спільноти.

Що ж до атмосфери, то в Гданську вона дуже натхненна. Насправді зустрічаються дипломати, активісти, політики з різних країн світу,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Журналістка зауважила, що на конференції будуть представлені українські громади, які матимуть можливість напряму розповісти про свої потреби та залучити партнерів для майбутніх проєктів.

За словами Трощук, атмосфера в Гданську є позитивною та дружньою до України. Вона зауважила, що учасники заходу активно обговорюють можливості співпраці та підтримки нашої держави.

Про підтримку України говорив і представник Литви Артур Сажановський, який очолює одну з державних програм допомоги Україні. Він наголосив, що успіх України напряму пов'язаний із безпекою його країни.

Ведуча 24 Каналу про конференції щодо України у Гданську: відео

Крім того, учасники заходу наголошують, що повноцінне відновлення України неможливе без повернення українських дітей, цивільних та військовополонених. Під час однієї з дискусій спікери закликали міжнародну спільноту не забувати про людей, які залишаються на окупованих територіях.

Ведуча 24 Канал додала, що протягом двох днів конференції очікуються важливі зустрічі та політичні переговори. Зокрема, можлива зустріч прем'єра Польщі Дональда Туска та прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Водночас президента Польщі Кароля Навроцького серед учасників форуму не очікують.

Важливо! Президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України в Гданську, що викликало політичні дискусії в Польщі. Організатори пояснюють, що захід має урядовий формат і передбачає участь насамперед прем’єр-міністрів та урядових делегацій, а не президентів.

За словами журналістки, попри всі дискусії навколо польсько-українських відносин, зараз головним залишається відновлення України, міжнародна підтримка та пошук рішень для майбутнього країни.