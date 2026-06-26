Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, в ходе конференции было объявлено о 160 сделках на сумму свыше 10 миллиардов евро, которые планировалось заключить. Однако на самом деле удалось превысить этот показатель и заключить 200 соглашений, привлечь больше средств на восстановление и другие инвестиционные проекты.

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Каковы ключевые итоги конференции?

Что касается атмосферы, то создавалось впечатление, что о конфликте между Польшей и Украиной как будто забыли. На официальном открытии Дональд Туск очень теплыми словами обратился к украинской делегации, которую возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Он сказал, чтобы украинцы чувствовали себя как дома, призвал держаться вместе, в частности в экономическом плане.

"Перед самой конференцией было много эмоций. Никто из нас не был уверен, как всё сложится. Но мы стойко противостоим тем силам, которые хотят нас поссорить. Конечно, мы, как поляки, не можем абстрагироваться от исторических вопросов. Они требуют проработки со стороны Украины. Но мне кажется, что эта конференция — именно тот путь, который облегчает нам и обсуждение вопросов прошлого", — заявил министр государственных активов Польши Войцех Балчун.

Как прошла конференция по восстановлению в Польше: смотрите видео

В целом польские представители убеждали, что в будущем нужно взаимодействовать, использовать потенциал Польши и Украины. Ведь это позволит создать крупный взаимовыгодный проект.

Также в Гданьске присутствовали представители стран "Большой семерки", а также представители других континентов, например, австралийские организации, представители Южной Кореи и не только.

Дроны-перехватчики и НРК: что представили на бизнес-ярмарке?

В рамках конференции состоялась бизнес-ярмарка. На ней были представлены 80 украинских компаний, в частности из сферы оборонных технологий. Украинскими разработками активно интересовались иностранные представители.

Масштаб и присутствие Украины на конференции по сравнению с прошлыми годами выросли. Когда-то украинский милтек был представлен буквально 10 стендами. А сегодня мы видим присутствие очень большого количества технологических компаний. Они пришли показать чрезвычайно эффективные, крутые и, по сравнению с европейскими, дешевые решения,

– рассказал совладелец компании "ДевДроид Технолоджи" Олег Проць.

Он добавил, что Украина представила большое количество разработок — от дронов-перехватчиков до систем управления НРК и БПЛА. Есть надежда, что темпы разработки будут только расти. Ведь все понимают, какие вызовы стоят перед миром.

Крупные европейские оборонные концерны и компании стремятся получить украинскую экспертизу и опыт, поскольку видят, что происходит в Украине, сколько стоит украинское оружие и насколько оно эффективно по сравнению с европейскими аналогами.

Подводя итог, стоит сказать, что конференция по восстановлению Украины проводилась с 2022 года в разных городах мира. Но в этом году большое внимание уделяется субъектности Украины, тому, чем мы сами можем поделиться. Подписание большого количества соглашений только подтверждает, что нашему государству есть что предложить миру, в частности в экономическом, политическом и оборонном секторах.