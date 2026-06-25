Чтобы пережить следующую зиму: какие решения готовит Украина в ходе конференции по восстановлению

В Гданьске проходит конференция по вопросам восстановления Украины, где партнеры уже обсуждают не только инвестиции, но и подготовку к предстоящей зиме. Одной из главных тем стала энергетика, ведь в Европе понимают: Россия вряд ли откажется от ударов по украинской инфраструктуре.

Ведущая 24 Канала София Трощук из Гданьска рассказала, какие решения уже обсуждаются и к чему готовится Украина. По её словам, партнёры объявили о новой помощи для энергетического сектора, а более сильная позиция Украины на фронте помогает привлекать дополнительную поддержку.

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Партнеры готовят энергетику к зиме

Одним из главных направлений конференции стала подготовка украинской энергетики к предстоящей зиме. Накануне в Гданьске состоялся энергетический "Рамштайн" — встреча по укреплению устойчивости Украины, которую провел министр энергетики Денис Шмыгаль. По ее итогам удалось привлечь не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и новые взносы в Фонд поддержки энергетики.

Зима близко. Эта фраза, возможно, звучит немного смешно, ведь мы говорим об этом в июне, но её сегодня на официальной пресс-конференции повторил и Николя Фориссье,

– рассказала Трощук.

Речь идет о министре по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции, который также подчеркнул необходимость укреплять украинскую энергетику перед холодным сезоном. В Европе, по словам ведущей 24 Канала, хорошо понимают, что Россия в ближайшее время не планирует прекращать энергетический террор.

Среди новых взносов – 175 миллионов долларов от США, 137 миллионов евро от Швеции, 77 миллионов евро от Норвегии, чуть более 2 миллионов евро от Эстонии, 550 тысяч евро от Исландии и 4 миллиона евро от Литвы. Эти средства должны помочь Украине восстанавливать поврежденную инфраструктуру, формировать резервы и закупать критически важное оборудование.

Более сильная позиция Украины помогает привлекать инвестиции

В ходе конференции в Гданьске ожидается подписание более 160 соглашений в различных сферах: евроинтеграции, человеческого капитала, бизнеса, местного и регионального развития. Впервые в этом году отдельная встреча будет посвящена вопросам обороны и вызовам, которые в Европе называют экзистенциальными для всего континента.

На конференции также много говорят о том, что Украина сейчас имеет более сильную переговорную позицию, чем раньше. На это влияют и заявления западных политиков, и оценки аналитиков о том, что России не удалось достичь запланированных результатов во время весенне-летнего наступления.

Давайте просто поблагодарим Силы обороны Украины за то, что наша переговорная позиция действительно становится немного лучше и что это помогает, в частности, привлекать дополнительные инвестиции,

– отметила Трощук.

Отдельной темой стала евроинтеграция Украины. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия конференции упомянула переговоры о вступлении Украины в ЕС и назвала темп реформ достаточно быстрым. Это важный сигнал для партнеров, которые в Гданьске обсуждают не только текущую помощь, но и долгосрочное место Украины в европейской системе безопасности и развития.

Какие решения обсуждаются на конференции в Гданьске: смотрите видео