Я моложе Путина, – Зеленский заявил, что у диктатора не так много времени
- Президент Украины заявил, что в свои 48 лет он моложе Владимира Путина, которому 73, из-за чего у Владимира Путина осталось не так много времени.
- Он подчеркнул, что США могут остановить Россию, и отметил, что Москва продолжает затягивать переговоры с Вашингтоном, чтобы достичь смягчения санкций.
Украинский президент Владимир Зеленский констатировал, что в свои 48 лет он намного моложе диктатора Владимира Путина, которому 73, и у последнего осталось не так много времени, как казалось бы.
Об этом он сказал в интервью Politico в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Что сказал Зеленский о Путине?
Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, оставив миллионы людей без отопления и электроэнергии при минусовых температурах, Впрочем, по мнению президента, даже в таком случае Украина переживет Путина.
Я моложе Путина – это важно. У него не так много времени,
– сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что только США могут остановить президента России, заметив, что Москва продолжает затягивать переговоры с Вашингтоном, чтобы нормализовать отношения и достичь смягчения санкций.
"Пока давления не будет достаточно, они будут играть", – добавил украинский президент.
Напомним, мирные переговоры, которые возглавляют специальный представитель США Стив Уиткофф и советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, должны состояться уже на следующей неделе в Женеве.
В свою очередь Дональд Трамп недавно заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. Поэтому, по словам американского президента, Владимиру Зеленскому "придется действовать" для достижения соглашения.
О чем еще заявил президент в Мюнхене?
Известно, что президент присоединился к конференции. В рамках мероприятия уже состоялось несколько встреч украинских чиновников и Зеленский имел запланированные двусторонние и многосторонние переговоры с партнерами.
Отметим, по мнению Владимира Зеленского, мирные трехсторонние переговоры оказались в тупике из-за территориальных требований российской стороны и отсутствия необходимых гарантий безопасности для Украины.
Президент отмечал, что во время встречи "Берлинского формата" главное внимание было уделено ситуации в энергетике и восстановлению. Украина сформирует и отправит партнерам список потребностей для поддержки.