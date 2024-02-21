Будут все: у Зеленского анонсировали конференцию военно-политического руководства

В Офисе президента сообщили о намерении провести большую конференцию. Планируется, что к ней присоединятся все представители военно-политического руководства Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Также он отметил, что накануне планируется много визитов мировых лидеров, которые приведут к определенным результатам.

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Конференция руководства

Сергей Никифоров сообщил, что власть 25 февраля планирует провести нечто особенное. Как он объяснил, это будет конференция, честный разговор о пути Украины дальше – каким он будет в 2024 году. На нее планируют пригласить всех представителей военно-политического руководства. В том числе будет присутствовать и Владимир Зеленский.

Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, Офис президента и конечно сам президент,

– отметил Никифоров.

Как отметил пресс-секретарь, разговор будет касаться различных аспектов – будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в ЕС и НАТО. Также планируется обсудить восстановление ментального здоровья украинцев, поддержку бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

Уже по результатам президент Украины Владимир Зеленский проведет свою пресс-конференцию.

Пресс-конференция Зеленского

Последний раз Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию 19 декабря прошлого года. Во время нее президент Украины подвел итоги 2023 года. Со всеми заявлениями украинского лидера вы можете ознакомиться в материале 24 Канала.

Зеленский тогда комментировал производство дронов, мобилизацию, украинцев за рубежом, контрнаступление, международную поддержку, обмен пленными. Президент коснулся и других важных вопросов, касающихся украинской армии.