Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Британии в 2023, – Шмыгаль

В швейцарском Лугано 3 июля началась обширная конференция по восстановлению Украины после войны. Следующее такое мероприятие состоится в 2023 году на территории Великобритании.

Об этом в день конференции заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Он поблагодарил партнеров за поддержку, которую они оказывают нашему государству, а также народ Украины.

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Будет следующим шагом восстановления Украины

Прежде всего, премьер выразил благодарность министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Он уже обсудил проведение следующей конференции.

Следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины проведем в Великобритании! Спасибо Лиз Трасс за постоянную помощь и готовность содействовать развитию,

– написал глава Кабмина.

Также он подчеркнул, что конференция в Соединенном Королевстве станет следующим шагом на пути к восстановлению. Однако напомнил, что этот путь был начат в Лугано благодаря Швейцарии.

Главное о конференции в Лугано

Это мероприятие, где представители 20 международных организаций и 40 стран обсуждают вопрос обновления. В Швейцарию кроме Шмыгаля для представления Украины прибыли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще несколько представителей Кабмина и депутатов.

Они предложат не только масштабный план восстановления – United 24. Также будут отдельные заседания по борьбе с коррупцией и реформам в сфере самоуправления. Президент Украины выступил перед участниками конференции по видеосвязи.

Отстроить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить простор жизни, восстановить то, что делает нас людьми. Конечно, это означает масштабное строительство. Конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности в нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В этот же день – Зеленский встретился с премьером Швеции: смотрите видео