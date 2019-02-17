Конференция по безопасности в Мюнхене: о чем говорили ведущие политики мира

Столица Баварии стала площадкой для встречи ведущих мировых политиков, дипломатов и экспертов уже 55-й раз. Одной из центральных тем на Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 17 февраля, стала война в Украине.

Каждый год ведущие политики, дипломаты и эксперты, которые обеспокоены мировой безопасностью, собираются в самом известном отеле Мюнхена Bayerischer Hof и советуются, как уберечь человечество от угроз.

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За три дня конференции поднимались темы засилья Европы мигрантами, киберугрозы, гонки вооружения. В Мюнхене отметили, что мир становится все более непрогнозируемым. Масла в огонь в очередной раз добавила Россия, нарушив договор между США по созданию ракет малой и средней дальности.

О позициях по Сирии и Ирану

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что не понимает, как можно занимать твердую позицию в отношении Ирана и одновременно оставить северо-восток Сирии, если понятно, что все закончится усилением иранского присутствия в этой зоне.



Ранее Жан-Ив Ле Дриан занимал пост министра обороны

Об агрессии РФ и " Северном потоке-2"

Германия прагматично дала понять: хочет стать энергетическим хабом Европы. Всегда сдержанная Ангела Меркель, которая приехала на форум в роли канцлера последний раз, говорила с трибуны эмоционально.



Ангела Меркель во время своего выступления на конференции

Она осудила агрессию России в отношении Украины, заявила о поддержке санкций против Кремля, однако настояла на сохранении отношений с российскими партнерами.

"С геостратегической точки зрения Европа не может быть заинтересована в том, чтобы разорвать отношения с Россией", – заявила политик.

Мы занимаем жесткую позицию относительно "Северного потока -2" и рекомендуем другим сделать так же. Мы не будем просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших оппонентов,

– заметил вице-президент США Майк Пенс.

И добавил, что американцы не могут обеспечить гарантию мира на Западе, если их союзники будут зависеть от Востока,

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Меркель в составе делегации и с Пенсом глазу на глаз. После беседы с американцем он анонсировал новые санкции против России за агрессию в Керченский проливе, которые обнародуют уже на следующей неделе.

Россияне на Мюнхенской конференции по безопасности

Российские дипломаты во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене гнули привычную кремлевскую линию: критиковали Запад за поддержку Украины и нежелание расширять сотрудничество с Россией.

Поддержка вооруженного путча в Киеве, дискриминация российских депутатов в ПАСЕ – все это звенья одной цепи. Ситуация на европейском континенте да и в целом в Евроатлантике крайне напряженная,

– убеждал Лавров.

Мюнхенская конференция – это лишь площадка для переговоров, а заявления с трибун – только темы для размышлений. Заслуживающее внимания, если и озвучивали, то, вероятно, за закрытыми дверями.