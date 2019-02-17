21:37
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Конференция по безопасности в Мюнхене: о чем говорили ведущие политики мира

      33 Читати новину українською

      Столица Баварии стала площадкой для встречи ведущих мировых политиков, дипломатов и экспертов уже 55-й раз. Одной из центральных тем на Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 17 февраля, стала война в Украине.

      Каждый год ведущие политики, дипломаты и эксперты, которые обеспокоены мировой безопасностью, собираются в самом известном отеле Мюнхена Bayerischer Hof и советуются, как уберечь человечество от угроз.

      Читайте также: Какие страны больше всего угрожают безопасности Европы: данные опроса

      За три дня конференции поднимались темы засилья Европы мигрантами, киберугрозы, гонки вооружения. В Мюнхене отметили, что мир становится все более непрогнозируемым. Масла в огонь в очередной раз добавила Россия, нарушив договор между США по созданию ракет малой и средней дальности.

      О позициях по Сирии и Ирану

      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что не понимает, как можно занимать твердую позицию в отношении Ирана и одновременно оставить северо-восток Сирии, если понятно, что все закончится усилением иранского присутствия в этой зоне.

      Жан-Ів Ле Дріан
      Ранее       Жан-Ив Ле Дриан занимал пост министра обороны

      Об агрессии РФ и " Северном потоке-2"

      Германия прагматично дала понять: хочет стать энергетическим хабом Европы. Всегда сдержанная Ангела Меркель, которая приехала на форум в роли канцлера последний раз, говорила с трибуны эмоционально.

      Ангела Меркель
      Ангела Меркель во время своего выступления на конференции

      Она осудила агрессию России в отношении Украины, заявила о поддержке санкций против Кремля, однако настояла на сохранении отношений с российскими партнерами.

      "С геостратегической точки зрения Европа не может быть заинтересована в том, чтобы разорвать отношения с Россией", – заявила политик.

      Мы занимаем жесткую позицию относительно "Северного потока -2" и рекомендуем другим сделать так же. Мы не будем просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших оппонентов,
      – заметил вице-президент США Майк Пенс.

      И добавил, что американцы не могут обеспечить гарантию мира на Западе, если их союзники будут зависеть от Востока,

      Президент Украины Петр Порошенко встретился с Меркель в составе делегации и с Пенсом глазу на глаз. После беседы с американцем он анонсировал новые санкции против России за агрессию в Керченский проливе, которые обнародуют уже на следующей неделе.

      Россияне на Мюнхенской конференции по безопасности

      Российские дипломаты во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене гнули привычную кремлевскую линию: критиковали Запад за поддержку Украины и нежелание расширять сотрудничество с Россией.

      Поддержка вооруженного путча в Киеве, дискриминация российских депутатов в ПАСЕ – все это звенья одной цепи. Ситуация на европейском континенте да и в целом в Евроатлантике крайне напряженная,
      – убеждал Лавров.

      Мюнхенская конференция – это лишь площадка для переговоров, а заявления с трибун – только темы для размышлений. Заслуживающее внимания, если и озвучивали, то, вероятно, за закрытыми дверями.

      blog_ava
      Как будет происходить индексация пенсий: объяснения от Ревы
      сегодня
      652
      Теги: Украина – Россия Европа Петр Порошенко Ангела Меркель Сергей Лавров
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      125
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      132
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      сегодня , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 1799
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сегодня , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 786
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      сегодня , 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      Станіслав Безушко 185
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук