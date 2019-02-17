Безпекова конференція у Мюнхені: про що говорили провідні політики світу

Столиця Баварії стала майданчиком для зустрічі провідних світових політиків, дипломатів і експертів вже 55 раз. Однією із центральних тем на Мюнхенській безпековій конференції, що завершилася 17 лютого, стала війна на Сході України.

Щороку провідні політики, дипломати та експерти, які занепокоєні світовою безпекою, збираються у найвідомішому готелі Мюнхена Bayerischer Hof та радяться, як вберегти людство від загроз.

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За три дні конференції порушувались теми засилля Європи мігрантами, кіберзагрози, гонки озброєння. У Мюнхені наголосили, що світ стає все більш непрогнозованим. Жару у вогонь вкотре додала Росія, порушивши догорів між США щодо створення ракет малої та середньої дальності.

Про позиції щодо Сирії та Ірану

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що не розуміє, як можна займати тверду позицію щодо Ірану й одночасно залишити північний схід Сирії, якщо зрозуміло, що все закінчиться посиленням іранської присутності в цій зоні.



Раніше Жан-Ів Ле Дріан обіймав посаду міністра оборони

Про агресію РФ та "Північний потік-2"

Німеччина прагматично дала знати: хоче стати енергетичним хабом Європи. Завжди стримана Ангела Меркель, яка приїхала на форум у ролі канцлера востаннє, говорила з трибуни емоційно.



Ангела Меркель під час свого виступу на конференції

Вона засудила агресію Росії щодо України, заявила про підтримку санкцій проти Кремля, проте наголосила на збереженні стосунків з російськими партнерами.

"З геостратегічної точки зору Європа не може бути зацікавлена в тому, щоб розірвати стосунки з Росією", – заявила політик.

Ми займаємо жорстку позицію щодо "Північного потоку -2" і рекомендуємо іншим зробити так само. Ми не будемо просто дивитися на те, як наші союзники закуповують зброю в наших опонентів,

– зауважив віце-президент США Майк Пенс.

Й додав, що американці не можуть забезпечити гарантію миру на Заході, якщо їх союзники залежатимуть від Сходу,

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Меркель у складі делегації та з Пенсом віч-на-віч. Після бесіди з американцем він анонсував нові санкції проти Росії через агресію у Керчинській протоці, які оприлюднять вже наступного тижня.

Росіяни на Мюнхенській безпековій конференції

Російські дипломати на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Мюнхені гнули звичну кремлівську лінію: критикували Захід за підтримку України та небажання розширювати співпрацю з Росією.

Підтримка збройного путчу в Києві, дискримінація російських депутатів в ПАРЄ – все це ланки одного ланцюга. Ситуація на Європейському континенті та й у цілому в Євроатлантиці вкрай напружена,

– переконував Лавров.

Мюнхенська конференція – це лише майданчик для переговорів, а заяви з трибун – лише теми для роздумів. Варте уваги, якщо й озвучували, то, ймовірно, за зачиненими дверима.