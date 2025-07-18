У Зеленского назвали самых больших противников в Европе по конфискации активов России

В Европе есть ряд стран, которые против конфискации активов России. Так, крупнейшими противниками в этом отношении являются Бельгия, Франция, Германия и Италия.

Об этом в эфире телеэфира заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Кто выступает противником конфискации активов России?

"Это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – 24 Канал) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в России. Наш аргумент, что это отнюдь не сдерживает Россию. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран", – сказала Мудрая.

Она отметила, что Euroclear, Clearstream и центробанки являются теми финансовыми институтами, где в основном хранятся средства России и которые не хотят избавляться от суммы в около 300 миллиардов долларов.

Мудрая подчеркнула, что ключевая проблема в том, что сегодняшние лидеры не имеют политической воли по конфискации активов.

"Это экономическая часть, но есть и политическая. И вот здесь основная проблема заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и т.д., что это может быть и по отношению к ним сделано", – заявила заместитель руководителя ОП.

Она сказала, что Украине не нужно передавать одним траншем все эти 300 миллиардов долларов. По ее словам, средства можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе.

"Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должен быть источник выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем", – добавила она.

По словам заместителя руководителя ОП, дипломатические переговоры по созданию этой комиссии уже происходят.

"И третья компонента – это компенсационный фонд. Под этот фонд мы и пытаемся получить решение о конфискации российских активов, передачу их в этот фонд и затем (планируется) – использование (этих средств) для выполнения решений компенсационной комиссии. Их не будет достаточно. На сегодня это около 300 миллиардов долларов", – сообщила она, подтвердив, что речь идет о деньгах Центробанка России.

Согласно ее словам, речь идет только о суверенных активах России, а не частные активы российских частных или юридических лиц.

"И их не будет достаточно. На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что уже нам нужно. А если мы начнем считать убытки с 2014 года, это еще в разы больше. То я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", – отметила Мудрая.

Она, говоря о том, откуда брать еще деньги, потому что если даже Украина получит доступ к этим активам (в 300 миллиардов – ред.) то и их не будет достаточно, заявила, что рассматриваются и другие варианты, как введение спецналога, например, на продажу нефти, нефтепродуктов из некоторых отраслей промышленности России, в которых она ведет торговлю с другими странами, отчисления от прибыли России от этих транзакций