Про це в ефірі телеефіру заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Хто виступає противником конфіскації активів Росії?

"Це Бельгія, бо у них зберігаються (кошти – 24 Канал) в Euroclear, Франція, Італія, Німеччина. Вони побоюються, що активи їхніх компаній будуть конфісковані у Росії. Наш аргумент, що це аж ніяк не стримує Росію. Вони конфісковували і будуть конфісковувати активи, як вони називають, недружніх країн", – сказала Мудра.

Вона зазначила, що Euroclear, Clearstream і центробанки є тими фінансовими інституціями, де в основному зберігаються кошти Росії і які не хочуть позбуватися суми у близько 300 мільярдів доларів.

Мудра підкреслила, що ключова проблема в тому, що сьогоднішні лідери не мають політичної волі щодо конфіскації активів.

"Це є економічна частина, але є і політична. І от тут основна проблема полягає в тому, що, на жаль, немає політичної волі сьогоднішніх лідерів країн конфіскувати ці активи. Є побоювання у великих країн, що це може мати прецедент тощо, що це може бути і по відношенню до них зроблено", – заявила заступниця керівника ОП.

Вона сказала, що Україні не потрібно передавати одним траншем всі ці 300 мільярдів доларів. За її словами, кошти можна зберігати у фонді, який буде знаходитися десь в Європі.

"Цими грошима можна правильно управляти, щоб Україна отримувала максимум від управління цими коштами. І це і має бути джерело виконання рішень компенсаційної комісії, яку ми теж створюємо", – додала вона.

За словами заступниці керівника ОП, дипломатичні перемовини щодо створення цієї комісії вже відбуваються.

"І третя компонента – це компенсаційний фонд. Під цей фонд ми і намагаємося отримати рішення про конфіскацію російських активів, передачу їх в цей фонд і потім (планується) – використання (цих коштів) для виконання рішень компенсаційної комісії. Їх не буде достатньо. На сьогодні це біля 300 мільярдів доларів", – повідомила вона, підтвердивши, що мова йде про гроші Центробанку Росії.

Відповідно до її слів, йдеться лише про суверенні активи Росії, а не приватні активи російських приватних чи юридичних осіб.

"І їх не буде достатньо. На сьогодні розмір збитків, який був оцінений Світовим банком разом з Єврокомісією, біля 586 мільярдів доларів. Це половина того, що вже нам потрібно. А якщо ми почнемо рахувати збитки з 2014 року, це ще в рази більше. То я не виключаю, що сума буде досягати одного трильйона доларів", – зазначила Мудра.

Вона, говорячи про те, звідки брати ще гроші, бо якщо навіть Україна отримає доступ до цих активів (у 300 мільярдів – ред.) то і їх не буде достатньо, заявила, що розглядаються й інші варіанти, як-то введення спецподатку, наприклад, на продаж нафти, нафтопродуктів з деяких галузей промисловості Росії, у яких вона веде торгівлю з іншими країнами, відрахування від прибутку Росії від цих транзакцій у цей фонд тощо.