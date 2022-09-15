Армения объявила о перемирии с Азербайджаном: подписанного соглашения нет

В СНБО Армении заявили, что достигли договоренности о перемирии с Азербайджаном. Однако письменного документа об этом не существует.

Ночью 15 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии.

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Армения заявила о перемирии с Азербайджаном

Армен Григорян заявил, что с 19:00 по киевскому времени Армении и Азербайджану удалось достичь перемирия. Однако, по его словам, никакого документа или соглашения, которое должны были бы подготовить и подписать из Баку, не существует.

Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет придерживаться этой договоренности,

– заявил Григорян.

Азербайджан еще не утвердил перемирие

Азербайджан еще не подтвердил перемирие с Арменией. Но пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян написал заявил, что в 20:00 по местному времени огонь прекратился по всем направлениям, а значительные инциденты не зафиксированы.

Напомним, что ночью на 13 сентября Азербайджан и Армения заявили об обстрелах на границе, обвиняя в них друг друга. В Ереване заявили, что Баку атакует с беспилотников воинские части, а Азербайджан заявил, что армянские ДРГ ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения. После этого обстрелы регулярно продолжались, а страны обвиняли друг друга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к ОДКБ, попросив помощи у россии, беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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