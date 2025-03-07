Рубио сильно поссорился с Маском и обвинил того во лжи, – NYT

На заседании Кабмина США разгорелся спор между Марко Рубио и Илоном Маском, когда Рубио обвинил Маска во лжи и неконтролируемой власти. Президент Трамп вмешался, призвав к более осторожному подходу в реорганизации правительства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Гнев и напряжение царили на последнем заседании Кабинета Министров США, когда Марко Рубио резко раскритиковал Илона Маска, обвинив его во лжи и неконтролируемой власти.

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Бурный спор на заседании Кабмина США

Спор между политиком и миллиардером стал неожиданным моментом на важной встрече в Белом доме, где обсуждались важные вопросы по реорганизации правительства и сокращения расходов.

Во время встречи Рубио сидя рядом с президентом Дональдом Трампом, не сдержал своего гнева относительно действий Маска, который недавно закрыл Агентство США по международному развитию, которое находилось под его контролем. Рубио обвинил Маска в том, что тот фактически закрыл важные правительственные органы и устроил "шоу" по увольнениям.

Маск в ответ назвал Рубио "хорошим на телевидении", подчеркивая, что он не годится для реальных изменений. Кроме того, Маск высмеял его попытки организовать реформы в Госдепартаменте, что вызвало возмущение у сенатора.

Рубио, в свою очередь, саркастически задал вопрос относительно увольнения более 1500 чиновников, добавив, что не следовало бы "проводить шоу" об их увольнении.

Напряжение достигло кульминации, когда президент Трамп вмешался, пытаясь уладить конфликт, похвалив Рубио за его работу и заметив, что нужно работать вместе.

Трамп заявил, что команда Маска должна давать рекомендации, а ответственность за решения лежит на министрах.

После спора Трамп поставил задачу более утонченного подхода к реорганизации правительства, предостерегши Маска от использования "топора" и призвав к более деликатному и продуманному подходу, что впоследствии было подтверждено его заявлением об использовании "скальпеля" вместо "топора".

