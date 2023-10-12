Поднимают ставки: каким странам может быть выгодна война Израиля с ХАМАС

Израиль продолжает борьбу с напавшими на страну боевиками ХАМАС 7 октября. Не исключение проведения наземной операции.

В этой истории есть несколько сторон, которым мог быть выгоден конфликт. Речь как о локальных, так и глобальных игроках. О них 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян.

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Цели ХАМАС

По словам Олега Саакяна, ХАМАС понимал, что не победит. Соответственно просчитывал ответные ракетные удары со стороны Израиля по Сектору Газы. Это могло быть частью плана.

"Важно различать террористический ХАМАС и палестинцев, которые не все поддерживают их. Палестинская автономия, есть правительство, есть палестинцы в Секторе Газы, которые не поддерживают ХАМАС. Есть ощутимая часть палестинцев, которые поддерживают подобные террористические организации. Поэтому сейчас ХАМАС провоцирует Израиль провести интервенцию на территорию палестинской автономии в Секторе Газы", – отметил он.

Вероятно, это было интересом. Ведь здесь говорится о создании дополнительного напряжения в регионе и поднятии ставок. К тому же, это срывает переговорный процесс между Израилем и Саудовской Аравией.

"Саудовская Аравия выступает ледоколом, за которым следуют все остальные. Это не создает ничего хорошего для ХАМАС", – отметил Саакян.

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Причастность России и Китая

Уже говорилось об использовании современного российского оружия боевиками, о чем подчеркнул политолог. А также тактика применения беспилотников, которая больше присуща российско-украинской войне. Потому могло не обойтись без российских инструкторов.

Ну и такая "стряпана" быстрая пропагандистская история о якобы украинском оружии. Но не переоцениваем Россию, она не является ключевым партнером этой войны. Она скорее младший партнер. Россия заинтересована в создании прецедентов разрешения конфликтных ситуаций силой. Чтобы Путин мог сказать: не я такой – мир такой,

– сказал Олег Саакян.

В настоящее время мир разделен на нападающие и обороняющиеся страны. И в конфликте в Израиле у каждого из указанных есть свои потенциальные интересы.

"Можно найти аргументы, что Китаю выгодна эта ситуация. Но можно найти аргументы, что она ему не выгодна. Пока бы я воздерживался по поводу клеймения. Но расследование ведется не безосновательно", – добавил политолог.

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