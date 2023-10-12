У цій історії є декілька сторін, яким міг бути вигідний конфлікт. Мовиться як про локальних, так і глобальних гравців. Про них 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Цілі ХАМАС

За словами Олега Саакяна, ХАМАС розумів, що не переможе. Відповідно прораховував ракетні удари у відповідь з боку Ізраїлю по Секторі Гази. Це могло бути частиною плану.

"Важливо розрізняти терористичний ХАМАС і палестинців, які не всі підтримують їх. Палестинська автономія, є уряд, є палестинці в Секторі Гази, які не підтримують ХАМАС. Є відчутна частина палестинців, які підтримують подібні терористичні організації. Тому наразі ХАМАС провокує Ізраїль, здійснити інтервенцію на територію палестинської автономії в Секторі Гази", – відзначив він.

Ймовірно, саме це було інтересом. Адже тут мовиться про створення додаткової напруги в регіоні і підняття ставок. До того ж це зриває переговорний процес між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

"Саудівська Аравія виступає криголамом, за якою йдуть всі інші. Це не створює нічого хорошого для ХАМАС", – відзначив Саакян.

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Причетність Росії і Китаю

Вже мовилося про використання сучасної російської зброї бойовиками, про що підкреслив політолог. А також тактику застосування безпілотників, що більше притаманна російсько-українській війні. Тому могло не обійтися без російських інструкторів.

Ну і така "стряпана" швидка пропагандистська історія про нібито українську зброю. Але не переоцінюємо Росію, вона не є ключовим партнером цієї війни. Вона швидше молодший партнер. Росія зацікавлена у створенні прецедентів вирішення конфліктних ситуацій силою. Щоб Путін міг сказати: не я такий – світ такий,

– сказав Олег Саакян.

Наразі світ розділений на країни, які нападають і обороняються. І в конфлікті в Ізраїлі у кожного із зазначених є свої потенційні інтереси.

"Можна знайти аргументи, що Китаю вигідна ця ситуація. Але можна знайти аргументи, що вона йому не вигідна. Поки би я утримувався щодо таврування. Але розслідування ведеться не безпідставно", – додав політолог.

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