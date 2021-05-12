Все ждут вечера, – израильский журналист о конфликте в стране
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Ночь на 12 мая жители Израиля пережили в напряжении из-за масштабных обстрелов. Сейчас все готовятся и ждут нового вечера.
Источник:24 канал
Об этом рассказал журналист из Израиля Сергей Ауслендер. Он сказал, что в результате обострения есть погибшие.
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"Беспокойная ночь была (ночь на 12 мая – 24 канал). Ночевали в бомбоубежище. Мы все ждем вечера. Предупреждают о том, что в 18:00 должны вспыхнуть сильные обстрелы Тель-Авива. Все ждут", – сказал журналист.
Власти дали такие рекомендации:
- спрятаться и не отходить далеко от дома;
- всех работников, которые могут выполнять работу на дому, перевести на дистанционный режим.
Также запретили массовые мероприятия и отменили обучение в школах.
Гибнут обычные жители
Ауслендер сказал, что погибли 6 человек. Кроме этого журналист рассказал, что получил информацию о том, что палестинские боевики попали противотанковой ракетой в автомобиль, в котором находились 4 человека.
По предварительной информации, 2 пассажира погибли, а еще 2 получили тяжелые травмы.
"Их не могут оттуда эвакуировать, ведь сразу после удара начался сильный минометный обстрел района. Это обычная автомобильная дорога, я сам по ней ездил несколько раз", – заметил Ауслендер.
Журналист рассказал о ситуации в Израиле: смотрите видео
Конфликт Израиля и Палестины: кратко
- Конфликт длится уже десятки лет. Однако обострился, когда палестинцев начали выселять из их домов в Восточном Иерусалиме.
- На Храмовой горе в масштабных столкновениях между правоохранителями и палестинцами пострадали по меньшей мере 222 человека.
- Уже 10 мая исламистская группировка ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В то же время государство атаковало объекты Сектора Газа.
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