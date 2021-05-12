Конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Ночь на 12 мая жители Израиля пережили в напряжении из-за масштабных обстрелов. Сейчас все готовятся и ждут нового вечера.

Об этом рассказал журналист из Израиля Сергей Ауслендер. Он сказал, что в результате обострения есть погибшие.

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"Беспокойная ночь была (ночь на 12 мая – 24 канал). Ночевали в бомбоубежище. Мы все ждем вечера. Предупреждают о том, что в 18:00 должны вспыхнуть сильные обстрелы Тель-Авива. Все ждут", – сказал журналист.

Власти дали такие рекомендации:

спрятаться и не отходить далеко от дома;

всех работников, которые могут выполнять работу на дому, перевести на дистанционный режим.

Также запретили массовые мероприятия и отменили обучение в школах.

Гибнут обычные жители

Ауслендер сказал, что погибли 6 человек. Кроме этого журналист рассказал, что получил информацию о том, что палестинские боевики попали противотанковой ракетой в автомобиль, в котором находились 4 человека.

По предварительной информации, 2 пассажира погибли, а еще 2 получили тяжелые травмы.

"Их не могут оттуда эвакуировать, ведь сразу после удара начался сильный минометный обстрел района. Это обычная автомобильная дорога, я сам по ней ездил несколько раз", – заметил Ауслендер.

Журналист рассказал о ситуации в Израиле: смотрите видео

Конфликт Израиля и Палестины: кратко