Всі чекають вечора, – ізраїльський журналіст про конфлікт в країні
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився. Ніч на 12 травня мешканці Ізраїлю пережили у напрузі через масштабні обстріли. Наразі усі готуються та чекають нового вечора.
Джерело:24 канал
Про це розповів журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Він сказав, що внаслідок загострення є загиблі.
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"Неспокійна ніч була (ніч на 12 травня – 24 канал). Ночували у бомбосховищі. Ми всі чекаємо вечора. Попереджають про те, що о 18:00 повинні поновитись сильні обстріли Тель-Авіва. Всі чекають", – сказав журналіст.
Влада дала такі рекомендації:
- заховатись та не відходити далеко від дому;
- усіх працівників, які можуть виконувати роботу вдома, перевести на дистанційний режим.
Також заборонили масові заходи та скасували навчання у школах.
Гинуть звичайні мешканці
Ауслендер сказав, що загинули 6 людей. Окрім цього журналіст розповів, що отримав інформацію про те, що палестинські бойовики влучили протитанковою ракетою в автомобіль, у якому перебували 4 людини.
За попередньою інформацією, 2 пасажирів загинули, а ще 2 отримали важкі травми.
"Їх не можуть звідти евакуювати, адже одразу після удару почався сильний мінометний обстріл району. Це звичайна автомобільна дорога, я сам по ній їздив кілька разів", – зауважив Ауслендер.
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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: коротко
- Конфлікт триває вже десятки років. Однак загострився, коли палестинців почали виселяти з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- На Храмовій горі у масштабних сутичках між правоохоронцями та палестинцями постраждали щонайменше 222 людини.
- Вже 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС відправили ракети на територію Ізраїлю. Водночас держава атакувала об'єкти Сектора Гази.
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