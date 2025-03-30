Кадыров больше не нужен: только сейчас в Кремле "разглядели" его истинную сущность

В последнее время отношения Рамзана Кадырова с российскими властями значительно ухудшились. Глава Чечни занимается собственными активами и безопасностью своей семьи из-за проблем со здоровьем. Он даже проводил тайные переговоры с монархами Ближнего Востока, что не понравилось в Кремле.

Как отметила в разговоре с 24 Каналом глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, против Кадырова сегодня восстали все в российской власти. В то же время глава Чечни выполнил свою функцию в республике, которую возглавляет, и сейчас Кремль уже не нуждается в его услугах.

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Чечня больше не пугает российскую власть

Романова рассказала, что Кадыров выводит из России капиталы, ведь понимает, что его семье грозит опасность. Как только с ним что-нибудь случиться, а глава Чечни имеет серьезные проблемы со здоровьем (предположительно у него тяжелые заболевания почек и поджелудочной железы – 24 Канал), его семья подвергнется удару.

Известно, что у Кадырова есть большой дворец в Дубае, а вокруг него – виллы его главных чеченских прихлебателей. Это почти отдельный город, тщательно охраняемый, куда чужие не могут попасть,

– объяснила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Кроме того, глава Чечни примерно полтора года назад почти стал признанным лидером мусульманского мира России. Это произошло после избиения в СИЗО Никиты Журавеля сыном Кадырова – Адамом.

Вывод его активов, по мнению Романовой, позволил одержать победу над ним Сулейману Керимову – давнему сопернику из конкурирующего Дагестана в сделке по российскому маркетплейсу Wildberries. Тогда Кадыров объявил Керимову кровную месть. Однако сейчас все об этом якобы забыли.

Также глава Чечни отодвинул от власти свою старшую дочь, которая была назначена, в частности, вице-премьером республики. Сейчас она по официальной информации ушла в бизнес.

Кадыров пытается аккумулировать капитал, который выводит из России. Очевидно, что Владимир Путин об этом знает.

Поэтому акции Кадырова не растут, а почему им расти, ведь он злой и глупый. Все это прекрасно видели, но это устраивало, потому что он держал в своих руках Чечню, которая со своими сепаратистскими настроениями 10 лет была костью в горле России,

– подчеркнула Ольга Романова.

Теперь, по ее мнению, благодаря Кадырову, сепаратизма в Чеченской республике нет, и поэтому он выполнил свое дело и больше не нужен. К тому же он отбился от рук. Если раньше его терпели, то сейчас Кадырову в лицо говорят все, что о нем думают.

Чечня больше не пугает, потому что Кадыров сам запугал чеченцев и довел народ до состояния рабов. Российская власть убедилась, что Чеченская республика больше не восстанет, и теперь ей интересны другие регионы, в частности Дагестан,

– уверена глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

В этой республике происходят довольно примечательные явления с точки зрения российской власти. Там "ищут евреев" в турбинах самолетов, газ взрывается, электричество воруют.

Напомним, что по данным расследования издания "Важные истории", между Кадыровым и окружением Путина продолжается конфликт из-за переговоров главы Чечни с представителями монархий Ближнего Востока. С ними Кадыров якобы обсуждал безопасность своей семьи и сохранность активов в случае, если ему придется уйти с должности по состоянию здоровья.

Кадыров, опасаясь, что в случае потери власти, его семья может остаться без защиты, он ищет гарантии безопасности в государствах Ближнего Востока, потому что якобы не доверяет Кремлю.