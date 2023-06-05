Неожиданная причина: почему возник столь серьезный конфликт между Пригожиным и Кадыровым

Еще вчера были друзьями, а сегодня Кадыров и Пригожин бросаются угрозами в сторону друг друга. Недовольство двух сторон не лежит на поверхности. Для этого есть ряд политических предпосылок.

Между Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым возник конфликт, который в конце концов перерос в конфликт между их боевиками. Войны внутри русских группировок связаны в основном с политическими амбициями. Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider.

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"Изменение Путина"

Интересно заметить, что еще недавно Кадыров и Пригожин были хорошими товарищами. Устраивали "сценки" для получения большего количества боеприпасов. А на последней встрече они обнимались и обменивались удовольствиями. Однако все изменилось довольно быстро.

Изменилось то, что люди, стоящие за Пригожиным, решили менять путь. Но не в смысле заменить Путина условным Медведевым, а превратить его в символическую фигуру, не принимающую решений. А реальную власть передавать другой группе,

– предположил Тимур Олевский.

Рамзан Кадыров – это один из бенефициаров группировки в руководстве России. Очевидно, что в тот момент, когда Пригожин оформил свои политические амбиции, они вступили в прямое противостояние. Все складывается так, что лидер Чечни остается с уже отходящей властью. Вождь вагнеровцев представляет новую силу военной хунты.

"У Кадырова возникает конфликт интересов с Пригожиным. Отсюда и корень проблемы. Пригожин предложил россиянам, проигравшим две чеченские войны, заступиться за них перед Кадыровым, который их унижал все эти годы. Не публично, но все понимали", – отметил оппозиционер.

Евгений Пригожин подхватил националистический паттерн россиян, как это и сделал Путин, начиная полномасштабную войну против Украины. Руководитель "Вагнера" предлагает русскому народу борьбу с чеченцами. И это, похоже, сработало.

Тимур Олевский о перепалке Пригожина и Кадырова: смотрите видео

Конфликт Кадырова и Пригожина: что известно