Неожиданная причина: почему возник столь серьезный конфликт между Пригожиным и Кадыровым
Еще вчера были друзьями, а сегодня Кадыров и Пригожин бросаются угрозами в сторону друг друга. Недовольство двух сторон не лежит на поверхности. Для этого есть ряд политических предпосылок.
Между Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым возник конфликт, который в конце концов перерос в конфликт между их боевиками. Войны внутри русских группировок связаны в основном с политическими амбициями. Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider.
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"Изменение Путина"
Интересно заметить, что еще недавно Кадыров и Пригожин были хорошими товарищами. Устраивали "сценки" для получения большего количества боеприпасов. А на последней встрече они обнимались и обменивались удовольствиями. Однако все изменилось довольно быстро.
Изменилось то, что люди, стоящие за Пригожиным, решили менять путь. Но не в смысле заменить Путина условным Медведевым, а превратить его в символическую фигуру, не принимающую решений. А реальную власть передавать другой группе,
– предположил Тимур Олевский.
Рамзан Кадыров – это один из бенефициаров группировки в руководстве России. Очевидно, что в тот момент, когда Пригожин оформил свои политические амбиции, они вступили в прямое противостояние. Все складывается так, что лидер Чечни остается с уже отходящей властью. Вождь вагнеровцев представляет новую силу военной хунты.
"У Кадырова возникает конфликт интересов с Пригожиным. Отсюда и корень проблемы. Пригожин предложил россиянам, проигравшим две чеченские войны, заступиться за них перед Кадыровым, который их унижал все эти годы. Не публично, но все понимали", – отметил оппозиционер.
Евгений Пригожин подхватил националистический паттерн россиян, как это и сделал Путин, начиная полномасштабную войну против Украины. Руководитель "Вагнера" предлагает русскому народу борьбу с чеченцами. И это, похоже, сработало.
Тимур Олевский о перепалке Пригожина и Кадырова: смотрите видео
Конфликт Кадырова и Пригожина: что известно
- Недавно Евгений Пригожин подверг критике кадыровское подразделение "Ахмат" и, уже по привычке, минобороны России. Не упустил случая главарь "Вагнера" и похвастаться вроде бы успехами своих наемников.
- Депутату российской Госдумы Адаму Делимханову очень не понравилось такое поведение "повара Путина". Он записал видео, где предложил Пригожину выяснить все вопросы "на очной встрече".
- Кроме того, приближенный к Кадырову Магомет Даудов вместо этого церемониться с предводителем "Вагнера" не стал. В своем обращении он начал угрожать Пригожину расстрелом, хоть и завуалировано.