Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, идущие до Калининграда, – СМИ

Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, направляющиеся в Калининградскую область. Это связано с тем, чтобы убедиться, что поезда страны-агрессора не останавливаются и ничем их не разгружают.

В НАТО обеспокоены польско-литовским приграничным регионом между Калининградом и Беларусью. Эту территорию называют Сувальским коридором.

Обратите внимание Литва не пустила на свою территорию 34 российских грузовика

Почему Литва следит за русскими поездами

Запад беспокоит, что россия, аннексировавшая Крым, может захватить пограничный регион, который соединил бы Калининград с Беларусью.

Экс-заммэра города Сувалки Ева Сидорек заявляла, что местные жители запаниковали, когда россия напала на Украину. Беспокойство в регионе обострилось в июне, когда россия и Литва вступили в спор вокруг транзита товаров в Калининград.

Как сообщили в литовской железной дороге, в прошлом году ежемесячно через Литву проходило около 250 российских поездов. В июне этого года власти Литвы начали вводить ограничения ЕС, заблокировав перевозку некоторых подсанкционных товаров по железнодорожной линии.

По словам спикера министерства внутренних дел, литовские пограничники сейчас летают в четыре раза больше патрулей, чем в 2020 году, а другие вертолеты принимают участие в военных учениях.

Споры Литвы и россии

Литва ограничила для россии транзит в Калининград российских товаров.

После этого представитель российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что кремль "завершил подготовку своего ответа на блокаду Калининграда". Мол, если товары не начнут пропускать, то Россия "введет жесткие меры против Литвы и ЕС"

Политологи считают, что кремль хочет нанести удар по Литве.

Основатель телеграм-канала "Белорусские Гаюн" Антон Мотолько отметил, что в скором времени можно ожидать очередных некрасивых шагов в отношении Литвы и со стороны лукашенко – приспешника путина.

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