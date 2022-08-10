У НАТО занепокоєні польсько-литовським прикордонним регіоном між Калінінградом і білоруссю. Цю територію називають Сувальським коридором.

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Чому Литва стежить за російськими потягами

Захід непокоїть, що росія, яка анексувала Крим, може захопити прикордонний регіон, який з'єднав би Калінінград з білоруссю.

Ексзаступниця мера міста Сувалки Єва Сідорек заявляла, що місцеві жителі запанікували, коли росія напала на Україну. Занепокоєння в регіоні загострилося в червні, коли росія та Литва вступили у суперечку навколо транзиту товарів у Калінінград.

Як повідомили у литовській залізниці, минулого року щомісяця через Литву проходило близько 250 російських потягів. У червні цього року влада Литви почала запроваджувати обмеження ЄС, заблокувавши перевезення деяких підсанкційних товарів по залізничній лінії.

За словами речниці міністерства внутрішніх справ, литовські прикордонники зараз літають у чотири рази більше патрулів, ніж у 2020 році, а інші вертольоти беруть участь у військових навчаннях.

Суперечки Литви та росії

Литва обмежила для росії транзит до Калінінграда російських товарів.

Після цього представниця російського міністерства закордонних справ марія захарова заявила, що кремль "завершив підготовку своєї відповіді на блокаду Калінінграда". Мовляв, якщо товари не почнуть пропускати, то росія "запровадить жорсткі заходи проти Литви та ЄС"

Політологи вважають, що кремль хоче завдати удару по Литві.

Засновник телеграм-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько зазначив, що незабаром можна чекати на чергові некрасиві кроки стосовно Литви і з боку лукашенка – поплічника путіна.

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