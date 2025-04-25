Там может начаться новая война: показываем, где расположены Индия и Пакистан

Между Индией и Пакистаном, которые, к слову, обладают ядерным оружием, обострились отношения. Причиной этому стал расстрел туристов в регионе Джамму и Кашмир.

Сейчас местные СМИ сообщают о стрелковых боях на границе. Где расположены Индия и Пакистан на карте, а также где провинция Кашмир, из-за которой страны годами вели войну, – сообщает 24 Канал.

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Страны, которые на пороге новой войны

Конфликт между Индией и Пакистаном начался в 1947 году – фактически, со времени официального образования обоих государств. Причиной десятилетних конфликтов стала спорная провинция Кашмир.

Для справки. До 1947 года Индия и Пакистан входили в состав Британской Индии – колониального государственного образования. Благодаря усилиям Мусульманской лиги 14 августа 1947 года было образовано государство Пакистан, а 15 августа 1947 – Индию.

Индия – большая страна в Южной Азии. Она является первой по численности населения (по некоторым данным – второй) и седьмой по площади страной мира, а также самой населенной демократией мира. Кроме того, Индия – ядерная держава. В 2023 году она расширяла ядерные арсеналы и продолжала разработки новых систем доставки. По приблизительным подсчетам, Индия по состоянию на 2023 год имела в глобальных запасах 164 ядерные боеголовки.

Где на карте мира расположена Индия: смотрите на карте

Пакистан расположен по соседству от Индии. Страна протянулась от Гималаев до Аравийского моря, и граничит с Ираном, Афганистаном, Китаем и непосредственно – Индией. Пакистан, как и Индия, – ядерная держава. По тем же оценкам 2023 года, страна имела в глобальных запасах 170 ядерных боеголовок. Впрочем, Пакистан продолжал разрабатывать ядерное оружие.

Где на карте мира Пакистан: смотрите на карте

Причиной десятилетних конфликтов между Индией и Пакистаном стала спорная провинция Кашмир. Официально Кашмир не зафиксирован соглашением о границах, поэтому он не входит ни в состав Индии, ни в состав Пакистана. Началом противостояния стал факт того, что страны не могли решить вопрос о политической принадлежности княжества Кашмир. Большинство населения было мусульманами, но политическая верхушка - индуисты.

Тогда махараджа Кашмира Хари Сингх решил присоединиться к Индии, однако это не устраивало пакистанское правительство. В результате войны 1947 – 1949 годов Кашмир разделили: 60% территории отошло к Индии, 40% – к Пакистану. Впрочем, перемирие не помогло решить конфликт, а потому началось долгое противостояние между государствами.

Где расположена спорная провинция Кашмир: смотрите на карте

В 2019 году после нескольких лет примирения Индия и Пакистан возобновили обстрелы в спорной провинции Кашмир. Тогда оба государства сообщали о погибших, а Пакистан даже сбил 2 самолета Военно-воздушных сил Индии.

Только в 2021 году, после почти 20 лет конфликта, Индия и Пакистан заключили перемирие. Страны согласились на такое решение, чтобы облегчить жизнь сырных граждан, которые живут вдоль спорной границы.

Однако сейчас ситуация обостряется не только из-за спорных территорий. Сначала Индия обвинила Пакистан в поддержке группировки, которая расстреляла туристов. После того страна объявила о закрытии перехода на границе, ограничила выдачу виз, заявила, что пакистанцы должны покинуть страну. Однако больше всего Пакистан возмутил выход Индии из "Договора о водах Инда" от 1960 года.