Это будет не Чечня: когда может загореться на Кавказе

Дроны атаковали Российский университет спецназа в Чечне. Несмотря на напряженные отношения между главой Кремля и Рамзаном Кадыровым, вряд ли эта ситуация приведет к протестам среди чеченцев.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что вся реальная оппозиция уничтожена или выехала из Чечни. Поэтому никаких протестов в этой стране не будет.

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Откуда может начаться восстание

Кадыров везде расставил своих людей. У власти в Чечне полностью стоит его клан. Говорится о десятках родственников, которые занимают руководящие должности. Кроме семьи, глава Чечни использует своих одноклассников, друзей – это позволяет ему полностью контролировать силовой блок.

"С деньгами, которые он получает из российских налогов, Кадыров очень хорошо себя чувствует. Когда этот финансовый поток остановится, тогда могут возникнуть проблемы. Хотя это не мешает главе Чечни устраивать громкие скандалы на всю Россию", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! Кадыров заявил, что на него якобы пытались совершить покушение. В этом он обвинил трех кремлевских политиков и объявил им "кровную месть".

Пока неизвестно, чем все это закончится, но не так давно в Чечне произошла стрельба с Росгвардией. Это важный прецедент, ведь обстреляли цитадель российской власти. Поэтому в определенный момент Кавказ может "воспламениться" ввиду различных факторов. Но скорее всего это начнется не с Чечни.

Вероятно, это будет Дагестан. Там не проходит и недели, чтобы российские спецслужбы не проводили антитеррористические мероприятия. Постоянно что-то случается. Стоит только вспомнить обстрелы в синагоге и расстрел силовиков,

– рассказал Борис Тизенгаузен.