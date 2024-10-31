Такою думкою з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що вся реальна опозиція знищена або виїхала з Чечні. Тому ніяких протестів у цій країні не буде.

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Звідки може початися повстання

Кадиров всюди розставив своїх людей. При владі у Чечні повністю стоїть його клан. Мовиться про десятки родичів, які займають керівні посади. Окрім родини, глава Чечні використовує своїх однокласників, друзів – це дозволяє йому повністю контролювати силовий блок.

"З грошима, які він отримує з російських податків, Кадиров дуже добре почувається. Коли цей фінансовий потік зупиниться, тоді можуть виникнути проблеми. Хоча це не заважає главі Чечні влаштовувати гучні скандали на всю Росію", – зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Кадиров заявив, що на нього нібито намагалися скоїти замах. У цьому він звинуватив трьох кремлівських політиків та оголосив їм "кровну помсту".

Поки невідомо, чим все це закінчиться, але не так давно у Чечні відбулася стрілянина з Росгвардією. Це важливий прецедент, адже обстріляли цитадель російської влади. Тому в певний момент Кавказ може "запалати" з огляду на різні чинники. Але скоріш за все це почнеться не з Чечні.

Ймовірно, це буде Дагестан. Там не минає і тижня, щоб російські спецслужби не проводили антитерористичні заходи. Постійно щось трапляється. Варто лише згадати обстріли в синагозі та розстріл силовиків,

– розповів Борис Тизенгаузен.