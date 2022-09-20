Об этом 24 каналу рассказал журналист MediaHab (Кыргызстан) Арген Бактыбек Уулу. Ранее сообщалось, что, несмотря на перемирие, Кыргызстан заявил о новых обстрелах на границе с Таджикистаном.

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Таджики хотят путь к анклаву Ворух

Бактыбек отметил, что целью вооруженного конфликта со стороны таджиков является аннексировать территорию Кыргызстана, ведущую к таджикскому анклаву Ворух. Они не в первый раз уже атакуют эту территорию.

Каждый раз, когда они совершают такое полномасштабное вторжение, они жгут дома и обрывают электросети, сети связи, чтобы жители тех пограничных киргизских сел не возвращались туда, и таджики могли присоединить этот анклав,

– заметил журналист MediaHab.

У таджиков заметен след российской пропаганды

Он продолжил, что в таджикском информационном пространстве заметен след российской пропаганды. Правда, на сайте президента страны и на страницах главных СМИ сообщений о вооруженном конфликте нет. Однако они есть в телеграм-каналах.

"Пропаганда направлена именно на таджикское население, чтобы разжечь межнациональную ненависть. Это работает, потому что есть фото и видео, как люди в Таджикистане формировали очереди возле военкоматов", – подчеркнул Бактыбек.

Журналист MediaHab добавил, что даже с точки боевых действий было меньше фото и видео киргизов. Это связано с тем, что таджикские военнослужащие и боевики целенаправленно записывали видео с территорий для своего населения.

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном проблемная

По его словам, граница между Кыргызстаном и Таджикистаном действительно проблемная. Там на самом деле дома расположены в шахматном порядке. Есть участки, где ты идешь по Кыргызстану, но случайно можешь попасть в Таджикистан.

Если бы у двух правительств было больше свободы, этот вопрос уже давно можно было бы решить. Хотя населениям двух стран любой компромисс не нравится. Отдать одну часть территорий и получить другую общество воспримет за поражение,

– подчеркнул журналист MediaHab.

Бактыбек сказал, что, впрочем, и военным путем это решать нельзя. А таджикские войска не впервые пересекают границу и совершают беспорядки в Кыргызстане.

Это началось еще со времен ссср

Он рассказал, что проблемы с этим анклавом – это "наследство" ссср. С момента обретения независимости эти проблемы не решались. Переговоры с таджиками – это на самом деле достаточно сложный процесс. У Таджикистана, кстати, есть еще и территориальные претензии к Узбекистану. Долгое время там даже были заминированы границы.

"Таджикская сторона считает Бухару и Самарканд своими территориями. До сих пор на них претендует в определенной степени", – подытожил журналист MediaHab.

Бактыбек о конфликте Таджикистана и Кыргызстана: смотрите видео

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