Про це 24 каналу розповів журналіст MediaHab (Киргизстан) Арген Бактибек Уулу. Раніше повідомлялось, що попри перемир'я Киргизстан заявив про нові обстріли на кордоні з Таджикистаном.

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Таджики хочуть шлях до анклаву Ворух

Бактибек зазначив, що метою збройного конфлікту з боку таджиків є анексувати територію Киргизстану, яка веде до таджицького анклаву Ворух. Вони не вперше вже атакують цю територію.

Щоразу як вони здійснюють таке повномасштабне вторгнення, вони палять будинки та обривають електромережі, мережі зв'язку, аби мешканці тих прикордонних киргизьких сіл не повертались туди, й таджики могли приєднати цей анклав,

– зауважив журналіст MediaHab.

У таджиків помітний слід російської пропаганди

Він продовжив, що в таджицькому інформаційному просторі помітний слід російської пропаганди. Щоправда, на сайті президента країни та на сторінках головних ЗМІ повідомлень про збройний конфлікт немає. Однак вони присутні у телеграм-каналах.

"Пропаганда скерована саме на таджицьке населення, аби розпалити міжнаціональну ненависть. Це працює, бо є фото й відео, як люди в Таджикистані формували черги біля військкоматів", – наголосив Бактибек.

Журналіст MediaHab додав, що навіть з точки бойових дій було менше фото й відео від киргизів. Це пов'язано з тим, що таджицькі військовослужбовці й бойовики цілеспрямовано записували відео з тих територій для свого населення.

Кордон між Киргизстаном і Таджикистаном проблемний

За його словами, кордон між Киргизстаном і Таджикистаном дійсно проблемний. Там насправді будинки розташовані в шаховому порядку. Є ділянки, де ти йдеш по Киргизстану, але випадково можеш потрапити в Таджикистан.

Якби у двох урядів було більше волі, це питання вже давно можна було б вирішити. Хоча населенням двох країн будь-який компроміс не подобається. Віддати одну частину територій і отримати іншу суспільство сприйме за поразку,

– підкреслив журналіст MediaHab.

Бактибек сказав, що, втім, і військовим шляхом це вирішувати не можна. А таджицькі війська не вперше перетинають кордон і вчиняють безлади в Киргизстані.

Це почалось ще з часів срср

Він розповів, що проблеми з цим анклавом – це "спадок" срср. З часу здобуття незалежності ці проблеми не вирішувались. Перемовини ж з таджиками – це насправді досить складний процес. У Таджикистану ж, до речі, є ще й територіальні претензії до Узбекистану. Довгий час там навіть були заміновані кордони.

"Таджицька сторона вважає Бухару й Самарканд своїми територіями. Досі на них претендує певною мірою", – підсумував журналіст MediaHab.

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