Пригожин против Минобороны России: ГУР предположили, что "Вагнер" может не выжить после Бахмута
Источник:"РБК-Украина"
Российской террористической группы "Вагнер" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута. Итак, в конфликте между Пригожиным Минобороны России имеет явные преимущества.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, не сможет стать победителем в конфликте с Минобороны России.
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Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, Министерство обороны и Генштаб,
– заявил он.
Он напомнил, что ведомство Шойгу резко ограничило поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава.
Останутся ли "вагнеровцы" вообще
К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: до сентября "взять" Бахмут. Пригожин же начал критиковать российскую регулярную армию.
Но основное – останется ли вообще ЧВК "Вагнер" после того, что сейчас происходит вокруг Бахмута? Она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной. У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают,
– добавил Скибицкий.
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Актуально о роли ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут
- Недавно стало известно, что Пригожин просил Шойгу о помощи под Бахмутом. Поскольку, по словам руководителя террористической группировки, ВСУ намерены начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил вооруженных сил России.
- К слову, оккупанты планируют провести новую волну мобилизации: Кремль планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. Однако в России все еще никак не могут решить проблему нехватки оборудования и офицеров.
- Кадровые проблемы Пригожин пытается скрывать и всячески продолжает вербовать зэков, даже те, которые физически не могут быть эффективными в бою из-за предыдущих травм.
- Зэков пытаются убедить в том, что самое лучшее, что они могут сделать в этой жизни – это погибнуть за Россию. Их в прямом смысле отправляют в мясорубку.