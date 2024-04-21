Гражданские напали, представитель ТЦК стрелял в землю: на Буковине полиция открыла два дела
Источник:Черновицкий областной ТЦК и СП
Возле села Черногузы на Буковине на военнослужащего Вижницкого ТЦК и СП напали гражданские. Он стрелял в землю.
Из-за инцидента полиция открыла два дела. Перед этим сеть облетело видео инцидента, пишет 24 Канал.
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Что говорят о конфликте между гражданскими и представителем ТЦК и СП
Сегодня (20 апреля – 24 Канал), вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы,
– заявили военные Черновицкого ТЦК и СП.
Они также заверили, что их работник стрелял в землю, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Там добавили, что в результате выстрелов никто не пострадал, а на место таки выехал работник полиции. В Черновицком ТЦК и СП заверили, что они:
- выясняют все причины и обстоятельства инцидента,
- надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.
Видео инцидента на Буковине
Впоследствии Суспильне сообщило, что из-за инцидента между работником ТЦК и группой гражданских в полиции открыли два производства:
- относительно угрозы военнослужащему по обращению работника ТЦК,
- о превышении полномочий военным по обращению 23-летнего местного жителя.
Что известно о конфликте
- 20 апреля на Буковине случился конфликт между работником ТЦК и СП и гражданскими местными. В Черновицком ТЦК и СП заявили, что на их работника напали – его машину заблокировали, а к самому военному применили силу и угрозы.
- Зато люди на видео, которое появилось впоследствии кричали, чтобы военнослужащий спрятал оружие. Во время этого конфликта он и выстрелил в землю.
- В ТЦК и СП заверили, что военнослужащий стрелял, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Они также уточнили, что на видео боец 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которого перевели в ТЦК и СП в связи с состоянием здоровья и боевыми травмами.
- В Черновицком ТЦК и СП также заверили, что за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП, соответствии с Уголовным кодексом, предусмотрена ответственность в виде 5 – 8 лет тюрьмы.