Гражданские напали, представитель ТЦК стрелял в землю: на Буковине полиция открыла два дела

Возле села Черногузы на Буковине на военнослужащего Вижницкого ТЦК и СП напали гражданские. Он стрелял в землю.

Из-за инцидента полиция открыла два дела. Перед этим сеть облетело видео инцидента, пишет 24 Канал.

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Что говорят о конфликте между гражданскими и представителем ТЦК и СП

Сегодня (20 апреля – 24 Канал), вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы,

– заявили военные Черновицкого ТЦК и СП.

Они также заверили, что их работник стрелял в землю, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Там добавили, что в результате выстрелов никто не пострадал, а на место таки выехал работник полиции. В Черновицком ТЦК и СП заверили, что они:

выясняют все причины и обстоятельства инцидента,

надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

Видео инцидента на Буковине

Впоследствии Суспильне сообщило, что из-за инцидента между работником ТЦК и группой гражданских в полиции открыли два производства:

относительно угрозы военнослужащему по обращению работника ТЦК,

о превышении полномочий военным по обращению 23-летнего местного жителя.

Что известно о конфликте