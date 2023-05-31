У группы были шевроны "Вагнера": как Москва пытается дестабилизировать ситуацию на севере Косова

На севере Косово вспыхнули новые стычки между албанцами и сербами. Стороны, традиционно, обвиняют друг друга.

Дело в том, что Сербия не однородна. Власть пытается балансировать. Да, Белград отстаивает свое право на Косово, не готов признавать независимость республики, однако идет на какие-то компромиссы, которые предлагает ЕС как посредник. Об этом 24 Каналу сказала редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

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Без Москвы не обошлось

При этом существует немало маргинальных групп, которые настроены очень радикально. В некоторых моментах они вступают в открытый конфликт с официальными сербскими властями. Недавно такая группа пыталась прорвать границу между Сербией и Косово, устроить какой-то беспорядок, силовое противостояние. Произошла драка с сербскими полицейскими на пункте пропуска.

Эти молодые люди имели шевроны группы "Вагнера", которая имеет свое представительство в Сербии. Они пытаются дестабилизировать ситуацию в Косово,

– акцентировала Ищенко.

Что касается последней стычки, часть протестующих действовала не как представители Белграда, а как самостоятельная радикальная группа.

На тех машинах, которые они не хотели отдавать косовской полиции, они нарисовали не только символы сербских националистов, но и российские буквы Z, чтобы продемонстрировать, что они поддерживают Россию.

– заметила журналистка.

Отмечается, что сербские силы, действующие на севере Косова, непосредственно поддерживаются Москвой. Ранее уже были прямые доказательства этого.

"В одном из эпизодов таких противостояний, когда сербы якобы совершали баррикады, чтобы не пропустить полицию Косово на север, она задержала на одной из них представителя российской дипломатии. Он помогал местным сербам обустраивать эти баррикады", – рассказала Наталья Ищенко.

Непосредственно дипломат занимался подстрекательством к противостоянию, и это было доказано. Этого россиянина выслали со скандалом.

"По всем неформальным сведениям, Москва напрямую сотрудничает с сербскими радикалами, чтобы дестабилизировать ситуацию", – констатировала редактор портала "Балканский обозреватель".

К слову, Александр Вучич пытается этому помешать. Кое-что получается, однако точечные проявления все равно наблюдаются.

Ищенко о стычках на севере Косова и участии Москвы: смотрите видео

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